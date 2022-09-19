Тысячи НКО из Москвы смогут участвовать во всероссийском кейс-чемпионате

Кейс-чемпионат по управлению НКО «Разумеется» открыл прием заявок. В 2022 году он пройдет в седьмой раз, участники будут решать кейсы по развитию образа, имиджа и репутации организации. Участниками бесплатно могут стать социально ориентированные, благотворительные, детские, молодежные и другие некоммерческие организации — сферы деятельности не ограничены. В Москве партнером соревнования вновь стала ассоциация «Все вместе».

— В Москве сейчас действуют рекордное число НКО — почти 30 тысяч. Для каждой из них важна публичность по отношению к своей целевой аудитории, донорам и партнерам. Чемпионат — возможность найти подходы и инструменты для создания репутации партнера, поставщика, благотворителя или для преодоления кризиса в продвижении организации, — говорит руководитель чемпионата Денис Самойлов.

«Разумеется» – это своего рода чемпионат по профессиональному мастерству «WorldSkills» для некоммерческого сектора. Кейсы, которые предстоит решать командам, основаны на реальных ситуациях. Участникам нужно будет разработать решения, предложить эффективные инструменты, которые помогут выполнить задачу с минимальными потерями для НКО и общества.

Чемпионат пройдет в три этапа. До 19 сентября — отборочный онлайн-тур: после подачи заявки команда получит на электронную почту кейс, на решение которого есть 10 дней. Отправить заявку можно на сайте: https://ngochallenge.ru/, регистрация при этом идет до 28 сентября включительно.

Второй этап (полуфинал) состоится 22 октября сразу в девяти городах: Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Пензе, Новосибирске, Ярославле, Красноярске, Челябинске и в Нижнем Новгороде.

Десять лучших российских команд попадут в финал, который состоится в начале декабря. Победители и призеры получат награды, встретятся с лучшими управленцами в сфере НКО и благотворительности.

Российский кейс-чемпионат по управлению НКО «Разумеется» организуют «Общество развития продуктивных инициатив» и пермский Центр ГРАНИ при поддержке Фонда президентских грантов.