Применение кондиционера для белья не по назначению

Только-только протирали пыль, а она снова лежит на мебели? Деревянные и лакированные поверхности потеряли свой блеск? Возле ручек на дверях никак не оттереть некрасивые следы от пальцев? Устали тратить на уборку много времени?

Хотите, чтобы в доме приятно пахло? Если вы ответите «да» хотя бы на один из этих вопросов, вам стоит взять на вооружение советы по нестандартному применению средства, которое есть в каждом доме.





Речь идёт о кондиционере для белья. Да-да, оказывается, его можно использовать не только для стирки! Дело в том, что в своём составе он, во-первых, содержит силиконы, которые покрывают любую поверхность защитным слоем, придавая блеск, а, во-вторых, антистатик, который не даёт пыли притягиваться к поверхности, и мебель дольше остаётся чистой.

Использовать кондиционер очень просто — нанесите небольшое количество на сухую тряпочку и тщательно протрите поверхности.



Если вам нужно справиться со стойкими загрязнениями, например, жирными следами рук, намажьте проблемное место кондиционером и оставьте его буквально на пару минут. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые также есть в кондиционере, растворят жир, и он легко уберётся тряпкой.



Кстати, дверные стёкла также можно чистить кондиционером — разводов не остаётся.

Более того, он справится даже с матовой шершавой поверхностью, которую непросто очистить из-за пористости.Между просим, кондиционер обладает ещё и маскирующей способностью — крупные повреждения и царапины он, конечно, не уберёт, но сделать мелкие повреждения менее заметными — ему вполне по силам. А ещё после уборки с помощью кондиционера остаётся приятный запах, который держится довольно долго.Ниже — видео, посвящённое уборке с помощью кондиционера для белья.