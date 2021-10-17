Узнать альфа-мужчину по длине пальцев, или О чем говорят руки

Склонности человека действительно можно узнать по руке.

Хиромантия - не бред от цыганок, как сообщают ученые. / Фото: astrologiko.com

1. Чем длиннее безымянный палец, тем более состоятельный мужчина перед вами

Безымянный палец альфа-самца. / Фото: darmaga.ru

Все на поиски мужчин с длинным безымянным пальцем! / Фото: cdn.igromania.ru

2. Длина безымянного пальца определяет склонность к наукам

Результаты исследования британских ученых.

3. Длина пальцев выдает гомосексуальную ориентацию

Длина пальцев решает многое. / Фото: ichef.bbci.co.uk

Необычные результаты исследования.

4. Длинные и изящные пальцы, как у пианиста, у мужчины говорят о тонкой натуре

Альфа-самцов с пальцами, как у пианиста, не бывает, дорогие дамы! / Фото: static.diary.ru

Тонкие и длинные пальцы свойственны творческим и тонким натурам. / Фото: i0.wp.com