Сколько автомобиль может еще проехать, когда загорелась красная лампочка

Каждый автомобилист знает о том, что загоревшаяся на приборной панели «лампочка» с изображением заправочного автомата – это прямое указание на то, что уже совсем скоро автомобиль прекратит свое движение. Увы, пока автомобили не научились ездить без горючего. Однако, остается один не отвеченный вопрос: как долго можно продолжать движение после появления тревожного сигнала?
На лампочке ездить не стоит. /Фото: drive2.com.
Прежде всего стоит отметить, что регулярная езда на «лампочке» крайне негативно сказывается на топливной системе автомобиля и двигателе внутреннего сгорания. Если злоупотреблять такой практикой, то можно столкнуться как минимум со скорым засорением топливного фильтра. Езда с низким уровнем топлива угрожает еще и тем, что в двигатель будет попадать недостаточно богатая топливная смесь. Как итог: страдает каталитический нейтрализатор, повышается риск детонации, а на высоких оборотах двигатель и вовсе может моментально перестать работать. Именно поэтому предельно важно не доводить автомобиль до «лампочки» и регулярно заправляться.
Топлива остается на сотню км. /Фото: livejournal.com.
Так сколько топлива остается в баке после загорания тревожной лампочки? На самом деле на данный вопрос нет ответа в общем виде. У разных автомобилей – разные топливные баки и силовые агрегаты. Тем не менее, некоторые общие положения в данном вопросе все-таки есть. Во-первых, нет ни одного легкового автомобиля, у которого бы в момент загорания индикатора заправки в баке оставалось меньше 5 литров. Обычно «критический» объем топлива в гражданских потребительских авто колеблется между 5 и 10 литрами и зависит от штатной прожорливости ДВС.
Нужно вовремя заправляться. /Фото: drivenn.ru.
Таким образом на «лапочке» подавляющее большинство транспортных средств может проехать еще 80-100 км по загородной трассе. Бывают и исключения, например, многие модели Lada способны протянуть на «лампочке» все 110-120 км. При этом важно понимать, что на расчётную цифру пробега будет оказывать давление техническое состояние автомобиля, а также количество одновременно работающих систем. Например, радио, яркая иллюминация или кондиционер могут серьезно сократить заявленный пробег с критическим уровнем горючего. Именно по этой причине, при совершении дальних поездок, полезно иметь в запасе емкость с горючим.
Чревато поломками. /Фото: Яндекс.Карты.
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