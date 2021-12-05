8 способов сделать свой дом действительно безвредным и экологичным

Переработка отходов - прекрасный способ «стать более зеленым» и поспособствовать сохранению окружающей среды. Конечно, любой старается сделать свой дом более красивым и удобным для жилья. Но почему бы его не сделать одновременно более «дружелюбным» к природе. Итак, от чего стоит избавиться, и чем это можно заменить.
1. Отказаться от: Кухонные губки
Кухонные губки - зло.
Как все прекрасно знают, кухонные губки нужно регулярно заменять. Более того, когда старые губки, которые часто изготовлены из синтетических материалов, выбрасывают, они практически не распадаются естественным образом и «живут»на свалках в течение многих лет.
Использовать вместо этого: чистящие щетки без пластика
Такие губки подходят для всего.
В качестве более «зеленой» и долговечной альтернативы можно попробовать щетки для мытья посуды, не содержащие пластика. Их жесткие щетинки сделаны из растительных компонентов, но при этом чистят ничуть не хуже обычных губок. А что самое главное, такие щетки могут быть переработаны после того, как они отслужат свое. Если же кто-то предпочитает использовать именно губку, то стоит попробовать ее более экологичную альтернативу, такую как силиконовая губка. Такие губки изготовлены из непористого, безопасного для пищевых продуктов силикона, и они хорошо подходят для всех типов кухонных поверхностей и даже посудомоечной машины.
2. Отказаться от: бумажные полотенца
Бумажные полотенца - вещь небезопасная.
Вытереть с помощью бумажного полотенца жидкость, которая разлилась по кухонному столу, - что может быть привычнее. Фактически, было подсчитано, что среднестатистический человек использует более 20 килограммов бумажных полотенец за один год.
Использовать вместо этого: кухонные полотенца из хлопка
Прослужат гораздо дольше.
Эти изящные салфетки изготовлены из древесной целлюлозы и хлопка. Они используются так же, как бумажное полотенце, за исключением того, что подобные салфетки в 20 раз прочнее и могут прослужить до одного года.
3. Отказаться от: полиэтиленовая пленка для упаковки продуктов питания
Долой упаковочную плёнку.
Есть идеальное правило для любителей экологичности: нужно избегать пластика в любой его форме, когда это возможно. В некоторых городах есть специальные программы утилизации только для пластиковых пакетов и оберточной пленки. Однако из всех материалов, подлежащих вторичной переработке, пластик имеет самые низкие шансы в итоге быть переработанным, по сравнению со стеклом и бумагой.
Использовать вместо этого: оберточная бумага из пчелиного воска
Экологично и удобно.
Много кто уже оценил естественные и компостируемые альтернативы различных распространенных материалов. Оберточную пищевую бумагу, изготовленную из органического хлопка, пчелиного воска и масла жожоба, можно мыть и повторно использовать в течение до одного года. Использовать ее нужно точно так же, как обычную пищевую пленку.
4. Отказаться от: пластиковые пакеты для покупок
Скажи пластику НЕТ!
Пластик является крайне распространенным материалом в любом современном доме, от чистящих щеток, до пакетов. На самом деле, многие могут быть удивлены тем, сколько пластиковых изделий используется ежедневно. Средняя семья приносит домой около 1500 пластиковых кульков и пакетов за год, и каждый кулек используется в среднем всего 12 минут.
Использовать вместо этого: сумки из ткани
С заботой об окружающей среде.
В следующий раз, когда кто-то отправится в супермаркет или на рынок за продуктами, ему стоит забыть про столь привычные кульки и пакеты и взять с собой собственную сумку. В качестве одного из лучших примеров стоит привести сумки ECOBAGS, которые являются сверхлегкими, прочными и изготовлены из натурального хлопка.
5. Избавиться от: пластиковые зубные щетки
Зубные щётки из пластика.
Каждый год во всем мире выбрасываются и отправляются на свалки более 850 миллионов зубных щеток. Поскольку они изготовлены из комбинации пластика, резины и нейлона, щетки не могут биодеградировать, а также испускают вредные химические вещества при сжигании. Благодаря специальным программам, таким как TerraCycle, некоторые зубные щетки могут быть переработаны, однако это в конечном итоге делает максимум 1 из 20 человек.
Использовать вместо этого: зубные щетки из бамбука
Экологичнее не придумаешь.
В продаже можно найти экологичные зубные щетки, щетинки которых изготовлены из клещевины, а рукоять из бамбука. Они являются удобными для переработки и биоразлагаемые. Кроме того, такие щетки изготавливают из дикорастущего бамбука, который также является самым быстрорастущим растением на земле.
6. Избавиться от: пластиковые бритвенные станки
Пластиковые бритвенные станки.
Зубные щетки являются далеко не единственными виновниками пластиковых отходов в мире. По данным EPA, ежегодно выбрасывают 2 миллиарда одноразовых бритвенных станков. Хотя их рукоятки сделаны из пластика, а лезвия из металла, их нельзя перерабатывать по отдельности, поскольку они слишком маленькие по размеру.
Использовать вместо этого: многоразовые бритвы
Один и надолго.
Хотя такие бритвенные станки стоят намного дороже, в итоге получится даже сэкономить (стоит подсчитать, сколько за это время будет приобретено одноразовых станков). Кроме того, такие станки более долговечны, и поскольку лезвия могут быть легко удалены из бритвы при необходимости, их можно впоследствии переработать.
7. Избавиться от: одноразовые ватные диски
Одноразовые ватные диски
Если человек не использует органические хлопчатобумажные изделия в своей ванной комнате, вероятно, его одноразовые хлопчатобумажные шарики, салфетки и диски являются вовсе не самыми экологичными товарами для гигиены. Для сравнения, органический хлопок требует минимальной обработки, ему не нужны пестициды во время уборки урожая, а также требуется минимальное количество воды для сбора урожая.
Использовать вместо этого: многоразовые органические хлопковые диски
Только органика.
Сначала это может показаться немного странным, но стоит задуматься о том, чтобы заменить свои хлопковые салфетки на многоразовые альтернативы. Их можно использовать так же, как и одноразовые, и они идеально подходят для снятия макияжа, нанесения тонального крема и т. д. А после использования их можно стирать вместе с полотенцами.
8. Отказаться от: шампунь в бутылках
Шампунь в бутылках
Итак, если кто-то хочет быть экологичным, ему стоит избавиться от всех бутылок в ванной комнате. Хотя многие продукты для ванн, шампуни и кондиционеры поставляются в бутылках, которые могут быть переработаны, этот процесс переработки все еще может оказывать невероятно негативное влияние на окружающую среду.
Использовать вместо этого: твердый шампунь
Твёрдый шампунь.
Природные шампуни Lush's изготавливают из лимонного масла, морской соли и морских водорослей, и каждого брусочки такого твердого шампуня хватает примерно на 80 использований. Они идеально подходят для путешествий, а также их можно использовать для различных типов волос.
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