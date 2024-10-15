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Неожиданные образы животных

37-летний итальянский фотограф Джакомо Брунелли вырос на ферме в Перуджии в окружении животных — лошадей, собак, кошек, птиц, наблюдая за их, возможно, немного прирученной, но по-прежнему дикой сущностью.

Используя старую японскую фотокамеру, принадлежавшую еще его отцу, Джакомо сделал потрясающую серию фотографий, открывающих необычный мир хорошо известных, но по-прежнему совсем нам незнакомых живых существ.



Неожиданные образы животных

 

Неожиданные образы животных

Прыгающая кошка, Умбрия, Италия, 2006

Неожиданные образы животных

Лошадь, трясущая головой, Умбрия, Италия, 2006

Неожиданные образы животных

Жаба вверх ногами, Рим, Италия, 2008

Неожиданные образы животных

Собака, Умбрия, Италия, 2006

Неожиданные образы животных

Гусь, Умбрия, Италия, 2007

Неожиданные образы животных

Встающая лошадь, Умбрия, Италия, 2007

Неожиданные образы животных

Мышь, Умбрия, Италия, 2007

Неожиданные образы животных

Голова и нога лошади, Умбрия, Италия, 2007

Неожиданные образы животных

Павлин, Рим, Италия, 2007

Неожиданные образы животных

Трехногая собака, Умбрия, Италия, 2007

Неожиданные образы животных

Лиса, Умбрия, Италия, 2007

Неожиданные образы животных

Маленькая птица, Умбрия, Италия, 2007

Неожиданные образы животных

Змея, Умбрия, Италия, 2007

Неожиданные образы животных

Голубь, площадь Святого Марко, Венеция, Италия, 2007

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