Неожиданные образы животных

37-летний итальянский фотограф Джакомо Брунелли вырос на ферме в Перуджии в окружении животных — лошадей, собак, кошек, птиц, наблюдая за их, возможно, немного прирученной, но по-прежнему дикой сущностью.
Используя старую японскую фотокамеру, принадлежавшую еще его отцу, Джакомо сделал потрясающую серию фотографий, открывающих необычный мир хорошо известных, но по-прежнему совсем нам незнакомых живых существ.
Прыгающая кошка, Умбрия, Италия, 2006
Лошадь, трясущая головой, Умбрия, Италия, 2006
Жаба вверх ногами, Рим, Италия, 2008
Собака, Умбрия, Италия, 2006
Гусь, Умбрия, Италия, 2007
Встающая лошадь, Умбрия, Италия, 2007
Мышь, Умбрия, Италия, 2007
Голова и нога лошади, Умбрия, Италия, 2007
Павлин, Рим, Италия, 2007
Трехногая собака, Умбрия, Италия, 2007
Лиса, Умбрия, Италия, 2007
Маленькая птица, Умбрия, Италия, 2007
Змея, Умбрия, Италия, 2007
Голубь, площадь Святого Марко, Венеция, Италия, 2007
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