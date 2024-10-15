Неожиданные образы животных

37-летний итальянский фотограф Джакомо Брунелли вырос на ферме в Перуджии в окружении животных — лошадей, собак, кошек, птиц, наблюдая за их, возможно, немного прирученной, но по-прежнему дикой сущностью.



Используя старую японскую фотокамеру, принадлежавшую еще его отцу, Джакомо сделал потрясающую серию фотографий, открывающих необычный мир хорошо известных, но по-прежнему совсем нам незнакомых живых существ.

Прыгающая кошка, Умбрия, Италия, 2006Лошадь, трясущая головой, Умбрия, Италия, 2006Жаба вверх ногами, Рим, Италия , 2008Собака, Умбрия, Италия, 2006Гусь, Умбрия, Италия, 2007Встающая лошадь, Умбрия, Италия, 2007Мышь, Умбрия, Италия, 2007Голова и нога лошади, Умбрия, Италия, 2007 Павлин , Рим, Италия, 2007Трехногая собака, Умбрия, Италия, 2007Лиса, Умбрия, Италия, 2007Маленькая птица, Умбрия, Италия, 2007Змея, Умбрия, Италия, 2007Голубь, площадь Святого Марко, Венеция , Италия, 2007Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)