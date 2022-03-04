Почему большинство людей размораживает продукты неправильно и что с этим делать

Вредно ли есть «обмороженную» еду и что с ней вообще делать?
Специальные предложения точно заслуживают место среди лучших изобретений человечества. Ведь всегда приятно положить в корзину немного больше, чем планировал. А если семья не осилит вот этот огромный кусок мяса или 2 кг пельменей, их всегда можно заморозить до лучших времен. Но насколько безвредно есть замороженную еду, особенно ту, которая уже вот-вот превратится в глыбу льда? Попробуем разобраться.
И заморозить, и разморозить продукты нужно правильно.
Замечали, как часто еда из морозильной камеры покрывается тонкой корочкой льда или инея? Такую картину можно увидеть и дома, и в больших супермаркетах. Откуда же берутся эти «симптомы обморожения», насколько они безопасны для нашего здоровья и как разморозить продукты правильно – читайте ниже.
Почему еда так сильно промерзает?
Следы «обморожения» на продуктах.
Если продукты покрылись сильной изморозью и холодным налётом – это признак того, что из них испарилась влага, оставив пустые прослойки воздуха. Такое часто происходит с замороженным мясом. Чем суше продукт изначально, тем меньше у него шансов превратиться в ледышку.
А это вредно?
Вкус продуктов может измениться не в лучшую сторону.
Само по себе употребление «обмороженных» не вредит нашему организму. Разве что, вкус еды и консистенция могут слегка подпортиться: стать более водянистыми. А вот способ, каким продукты были разморожены – очень даже. Ведь даже полная заморозка не уничтожает всех бактерий. Скорее, они впадают в спячку. И «оттепель» может вернуть их к жизни. Что чревато пищевыми отравлениями или чувством тошноты и тяжести без видимой причины.
Как правильно размораживать продукты?
Размораживайте БЕЗ воды!
Правило №1: никакой воды! Хотя этот способ разморозки так любят люди во всем мире, последние исследования утверждают: влага может запросто пробудить «уснувшие» при низкой температуре бактерии и спровоцировать их рост. А потому достаньте замороженный стейк из раковины или кастрюли с водой и отправляйте его в микроволновую печь на соответствующем режиме. Или же, если время позволяет, переложите из морозилки в холодильник на 5-6 часов. Так надёжнее. И, естественно, никакой повторной заморозки.
Как правильно замораживать продукты, чтобы предотвратить «обморожение»?
Главное, ограничить доступ воздуху.
Ничего сложного, просто ограничьте к ним доступ воздуха. Для этого лучше поместить продукт в пластиковый пакет зип-лок и хорошенько придавить, чтобы вышел весь воздух. Слой фольги сверху отлично закрепит результат.
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