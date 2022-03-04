Почему большинство людей размораживает продукты неправильно и что с этим делать

Вредно ли есть «обмороженную» еду и что с ней вообще делать?

И заморозить, и разморозить продукты нужно правильно.

Почему еда так сильно промерзает?

Следы «обморожения» на продуктах.

А это вредно?

Вкус продуктов может измениться не в лучшую сторону.

Как правильно размораживать продукты?

Размораживайте БЕЗ воды!

Как правильно замораживать продукты, чтобы предотвратить «обморожение»?

Главное, ограничить доступ воздуху.