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Почему большинство людей размораживает продукты неправильно и что с этим делать


Вредно ли есть «обмороженную» еду и что с ней вообще делать?

Вредно ли есть «обмороженную» еду и что с ней вообще делать?

 

Специальные предложения точно заслуживают место среди лучших изобретений человечества. Ведь всегда приятно положить в корзину немного больше, чем планировал. А если семья не осилит вот этот огромный кусок мяса или 2 кг пельменей, их всегда можно заморозить до лучших времен. Но насколько безвредно есть замороженную еду, особенно ту, которая уже вот-вот превратится в глыбу льда? Попробуем разобраться.

И заморозить, и разморозить продукты нужно правильно.

И заморозить, и разморозить продукты нужно правильно.

 

Замечали, как часто еда из морозильной камеры покрывается тонкой корочкой льда или инея? Такую картину можно увидеть и дома, и в больших супермаркетах. Откуда же берутся эти «симптомы обморожения», насколько они безопасны для нашего здоровья и как разморозить продукты правильно – читайте ниже.

Почему еда так сильно промерзает?


Следы «обморожения» на продуктах.

Следы «обморожения» на продуктах.

 

Если продукты покрылись сильной изморозью и холодным налётом – это признак того, что из них испарилась влага, оставив пустые прослойки воздуха. Такое часто происходит с замороженным мясом. Чем суше продукт изначально, тем меньше у него шансов превратиться в ледышку.

А это вредно?


Вкус продуктов может измениться не в лучшую сторону.

Вкус продуктов может измениться не в лучшую сторону.

 

Само по себе употребление «обмороженных» не вредит нашему организму. Разве что, вкус еды и консистенция могут слегка подпортиться: стать более водянистыми. А вот способ, каким продукты были разморожены – очень даже. Ведь даже полная заморозка не уничтожает всех бактерий. Скорее, они впадают в спячку. И «оттепель» может вернуть их к жизни. Что чревато пищевыми отравлениями или чувством тошноты и тяжести без видимой причины.

Как правильно размораживать продукты?


Размораживайте БЕЗ воды!

Размораживайте БЕЗ воды!

 

Правило №1: никакой воды! Хотя этот способ разморозки так любят люди во всем мире, последние исследования утверждают: влага может запросто пробудить «уснувшие» при низкой температуре бактерии и спровоцировать их рост. А потому достаньте замороженный стейк из раковины или кастрюли с водой и отправляйте его в микроволновую печь на соответствующем режиме. Или же, если время позволяет, переложите из морозилки в холодильник на 5-6 часов. Так надёжнее. И, естественно, никакой повторной заморозки.

Как правильно замораживать продукты, чтобы предотвратить «обморожение»?


Главное, ограничить доступ воздуху.

Главное, ограничить доступ воздуху.

 

Ничего сложного, просто ограничьте к ним доступ воздуха. Для этого лучше поместить продукт в пластиковый пакет зип-лок и хорошенько придавить, чтобы вышел весь воздух. Слой фольги сверху отлично закрепит результат.

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Почему большинство людей размораживает продукты неправильно и что с этим делать

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Почему большинство людей размораживает продукты неправильно и что с этим делатьПодписаться на мой Instagram
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