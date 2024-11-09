5 рыбешек, которые были очень популярны в СССР, а сегодня едва появляются на прилавках

По сей день рыбная промышленность занимает важное место в экономике России. Каждый год благодаря промышленному лову на прилавки магазинов отправляются сотни тысяч тонн разнообразных морепродуктов. Не менее активно рыбу ловили и в годы Советского Союза. Увы, некоторые виды ранее популярных морских обитателей уже несколько десятилетий практически не появляются на отечественных прилавках.
1. Бельдюга
Отличная была рыба. /Фото: wiktionary.org.
В годы советской власти эту рыбешку с очень жирным и нежным мясом ловили преимущественно на Дальнем Востоке и Финском заливе. Рекордсменом по вылову бельдюги была Латвийская ССР. Каждый год в Рижском заливе отлавливали не менее 4 тысяч центнеров. Рыба была далеко не самой популярной среди граждан, хотя известным спросом все-таки пользовалась, благо, стоила сущие копейки. Готовили бельдюгу всеми возможными способами, включая запекание. С 1990-х годов широким промыслом этой рыбешки в России не занимаются из соображений малой рентабельности. В годы советской власти бельдюга занимала не более 10% лова во всех рыбацких регионах кроме упомянуто Латвии.
2. Желтопёрая нонотения
Почти не добывают. /Фото: 2000foto.ru.
Желтопёрая нонотения – арктическая рыбешка с чрезвычайно нежным и вкусным мясом пользовалась огромным спросом в XX веке, причем далеко не только в Советском Союзе. Конкретно СССР был одним из лидеров в области добычи нонотении. Каждый год страна вылавливала порядка 500 тысяч тонн этого «дара моря». Другими крупными производителями желтопёрой нонотении были такие страны, как Исландия, а также некоторые латиноамериканские государства. К сожалению, усилиями всех перечисленных арктическая нонотерия в XX веке была в значительной степени уничтожена. Рыбу ловят по сей день, однако о прежних объемах лова пришлось забыть.
3. Пристипома
Вкусная рыбешка была. |Фото: poleznii-site.ru.
Богатые запасы пристипомы обитали в водах Тихого океана, в том числе у берегов Советского Союза. В СССР промысловый лов этой рыбешки начался в 1960-е годы. В 1970-е годы объемы производства достигли показателя в 100 тысяч тонн в год, вскоре перевалили далеко за упомянутую отметку. В лучшие времена пристипома была едва ли не на всех советских прилавках. Среди граждан рыба, похожая на окуня, пользовалась большим спросом благодаря относительно жирному мягкому мясу, напоминавшему по вкусу камбалу. Однако, уже в 1970-е годы от лова пристипомы пришлось отказаться из-за резкого сокращения популяции. Последнее произошло не столько в результате промышленного лова, сколько из-за поражения вида опасным рачком-паразитом. В 1980-е годы пристимома как по взмаху черной волшебной палочки исчезла со всех прилавков.
4. Сельдь иваси
Отличная машина. /Фото: sdelanounas.ru.
Еще одна дальневосточная рыбешка, которая пользовалась большой популярностью среди советских граждан. Сардина была заметно дороже обыкновенной селедки, однако вместе с тем и ощутимо вкуснее. Особенно активно иваси отлавливали в 1970-е и 1980-е годы, благодаря чему стала одним из символов тем самых застойных лет. Однако, уже к концу предпоследнего десятилетия от ее промышленного лова пришлось оказаться. А все потому, что сельдь совершает миграционные циклы длиной в 30 лет. К слову, скоро иваси как раз должна будет вернуться. Постепенно промышленный лов этой сардины начали возобновлять в России в 2016 году.
5. Сельдь залом
Хорошая была рыбешка. /Фото: kherson.vibirai.ru.
Та самая «царская» сельдь, что обитает в Каспийском море и время от времени заходит в Волгу. Свое прозвище получила главным образом благодаря впечатляющим размерам. Залом может вырастать до 50 см в длину. Рыба была настолько большой, что при засолке ей приходилось заворачивать хвост. Мясо было нежным, хотя и имело легко узнаваемый «речной» привкус. Ловить сельдь на Волге перестали после строительства Волжской ГЭС и уничтожения популяции в результате бесконтрольного браконьерского лова. Рыба отнюдь не исчезла, однако к 1990-м годам ее популяция резко упала.
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