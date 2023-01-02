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Самые крутые наручные часы современности

Люди всё реже приобретают себе такой когда-то необходимый аксессуар, как наручные часы, и всё чаще смотрят время на дисплее своего смартфона. И совершенно зря, ведь в мире столько красивых часов, которые можно смело приравнять к произведениям искусства.

Часы Dragon Gate Legend («Легенда драконовых ворот») производства швейцарской часовой компании Cornelius & Cie.

Самые крутые наручные часы современности

Эти астрономические часы показывают движение Солнечной системы в реальном времени.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Идея дизайна этих часов была навеяна картиной «Постоянство памяти» художника Сальвадора Дали.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Часы без циферблата: лаконичный дизайн часы только украшает.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Часы ZIIIRO Mercury.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Экскалибур, или круглый стол времени (отсылка к Рыцарям Круглого стола).

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

«Всё равно я уже опоздал».

Самые крутые наручные часы современности

Наручные часы Ora Unica, разработанные дизайнером Denis Guidone для итальянского бренда Nava Design.

Самые крутые наручные часы современности

Спирали на циферблате часов Ora Unica показывают часы и минуты.

Самые крутые наручные часы современности

Дизайнерские часы Bird Repeater, выпущенные швейцарской компанией Jaquet Droz, стоимостью 1 миллион долларов США.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Часы Free Time Watch.

Кольца на циферблате этих часов вращаются с разной скоростью, показывая часы, минуты и секунды.

Самые крутые наручные часы современности

Земля и Луна на вашем запястье.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

На циферблате часов «Second of Happiness» (SoH) вы увидите два круглых глаза с чёрными зрачками, которые служат стрелками. В левом глазу отображаются часы, а в правом – минуты.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Часы Ora Latea Watch.

Самые крутые наручные часы современности

Уравнение времени.

Самые крутые наручные часы современности

Экстравагантный череп.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Необычно, когда стрелки выходят не из центра циферблата, а наоборот.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Человечки в щупальцах осьминога отображают часы и минуты.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Долой стрелки!

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

Часы «Бумбокс».

Самые крутые наручные часы современности

Часы для людей с нарушением зрения.

Самые крутые наручные часы современности

Самые крутые наручные часы современности

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