Люди всё реже приобретают себе такой когда-то необходимый аксессуар, как наручные часы, и всё чаще смотрят время на дисплее своего смартфона. И совершенно зря, ведь в мире столько красивых часов, которые можно смело приравнять к произведениям искусства.
Часы Dragon Gate Legend («Легенда драконовых ворот») производства швейцарской часовой компании Cornelius & Cie.
Эти астрономические часы показывают движение Солнечной системы в реальном времени.
Идея дизайна этих часов была навеяна картиной «Постоянство памяти» художника Сальвадора Дали.
Часы без циферблата: лаконичный дизайн часы только украшает.
Часы ZIIIRO Mercury.
Экскалибур, или круглый стол времени (отсылка к Рыцарям Круглого стола).
«Всё равно я уже опоздал».
Наручные часы Ora Unica, разработанные дизайнером Denis Guidone для итальянского бренда Nava Design.
Спирали на циферблате часов Ora Unica показывают часы и минуты.
Дизайнерские часы Bird Repeater, выпущенные швейцарской компанией Jaquet Droz, стоимостью 1 миллион долларов США.
Часы Free Time Watch.
Кольца на циферблате этих часов вращаются с разной скоростью, показывая часы, минуты и секунды.
Земля и Луна на вашем запястье.
На циферблате часов «Second of Happiness» (SoH) вы увидите два круглых глаза с чёрными зрачками, которые служат стрелками. В левом глазу отображаются часы, а в правом – минуты.
Часы Ora Latea Watch.
Уравнение времени.
Экстравагантный череп.
Необычно, когда стрелки выходят не из центра циферблата, а наоборот.
Человечки в щупальцах осьминога отображают часы и минуты.
Долой стрелки!
Часы «Бумбокс».
Часы для людей с нарушением зрения.
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Самые крутые наручные часы современности
Люди всё реже приобретают себе такой когда-то необходимый аксессуар, как наручные часы, и всё чаще смотрят время на дисплее своего смартфона. И совершенно зря, ведь в мире столько красивых часов, которые можно смело приравнять к произведениям искусства.
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