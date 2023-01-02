Самые крутые наручные часы современности

Люди всё реже приобретают себе такой когда-то необходимый аксессуар, как наручные часы, и всё чаще смотрят время на дисплее своего смартфона. И совершенно зря, ведь в мире столько красивых часов, которые можно смело приравнять к произведениям искусства.



Часы Dragon Gate Legend («Легенда драконовых ворот») производства швейцарской часовой компании Cornelius & Cie.







Эти астрономические часы показывают движение Солнечной системы в реальном времени.















Идея дизайна этих часов была навеяна картиной «Постоянство памяти» художника Сальвадора Дали.











Часы без циферблата: лаконичный дизайн часы только украшает.











Часы ZIIIRO Mercury.











Экскалибур, или круглый стол времени (отсылка к Рыцарям Круглого стола).











«Всё равно я уже опоздал».







Наручные часы Ora Unica, разработанные дизайнером Denis Guidone для итальянского бренда Nava Design.







Спирали на циферблате часов Ora Unica показывают часы и минуты.







Дизайнерские часы Bird Repeater, выпущенные швейцарской компанией Jaquet Droz, стоимостью 1 миллион долларов США.















Часы Free Time Watch.



Кольца на циферблате этих часов вращаются с разной скоростью, показывая часы, минуты и секунды.







Земля и Луна на вашем запястье.











На циферблате часов «Second of Happiness» (SoH) вы увидите два круглых глаза с чёрными зрачками, которые служат стрелками. В левом глазу отображаются часы, а в правом – минуты.















Часы Ora Latea Watch.







Уравнение времени.







Экстравагантный череп.



















Необычно, когда стрелки выходят не из центра циферблата, а наоборот.











Человечки в щупальцах осьминога отображают часы и минуты.











Долой стрелки!











Часы «Бумбокс».







Часы для людей с нарушением зрения.











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