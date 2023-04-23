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Очистятся ли лёгкие после того, как человек бросил курить?

Очистятся ли лёгкие после того, как человек бросил курить?


Когда человек вдыхает сигаретный дым, тонкая оболочка лёгких воспаляется и становится раздражённой. А реснички, отвечающие за вывод слизи из лёгких, замедляют движение, из-за чего начинается кашель. Насколько необратимы эти изменения?

По словам Нормана Эдельмана, специалиста по лёгочной медицине, кратковременные воспалительные процессы в лёгких проходят, когда человек бросает курить. Через некоторое время движение ресничек приходит в норму. Более того, у бросивших курить могут вырасти новые реснички, очищающие лёгкие от слизи. Однако при этом бывшие курильщики начинают больше кашлять в течение нескольких недель после избавления от вредной привычки. Но это даже хорошо. Кашель означает, что реснички в лёгких начали функционировать, выводя скопившуюся слизь.Улучшается дыхание у распрощавшихся с курением и потому, что слизистая оболочка дыхательных путей перaестаёт подвергаться воздействию химических раздражителей сигаретного дыма. Она приходит в нормальное состояние, следовательно, появляется больше пространства для воздуха, проходящего через дыхательные пути. К тому же у бывших курильщиков пропадает одышка. Это связано с тем, что кровь больше не подвергается воздействию окиси углерода из дыма. Окись углерода связывается с эритроцитами в крови, препятствуя переносу кислорода. И нельзя не отметить, что через 10 лет после отказа от курения у бывшего курильщика в два раза снижается риск заболеть раком лёгких, чем у продолжающих курить.

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Очистятся ли лёгкие после того, как человек бросил курить?

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