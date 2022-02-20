15 опровергнутых наукой мифов, в которые верят до сих пор

Опровергнутые мифы, в которые люди верят до сих пор.
Наверняка, многие станут утверждать, что они не верят в мифы и являются рациональными людьми. Однако, людям всегда трудно воспринимать новую информацию, особенно, когда она бросает вызов их предвзятым представлениям о мире. Вместо того, чтобы принять научные доказательства, противоречащие их точке зрения, люди обычно начинают искать факты, которые могут подтвердить их мнение.
1. Венозная кровь синеватого цвета
Развенчанный миф: венозная кровь синеватого цвета.
Кровь никогда не бывает синей, она всегда имеет оттенок красного. Единственная причина, почему кровь кажется более синей в венах, это то, что вены, как правило, находятся ближе к поверхности кожи, а единственный свет, который может проникать под кожу, это синий. Что касается артерий, то их, как правило, не видно, поскольку они находятся слишком глубоко.
2. Собаки видеть в черно-белом цвете
Развенчанный миф: собаки видеть в черно-белом цвете.
На самом деле, они видят цвета. Просто собаки могут воспринимать меньшее количество цветов, чем люди.
3. Верблюды хранят воду в своих горбах
Развенчанный миф: верблюды хранят воду в своих горбах.
Это распространенное заблуждение, но на самом деле это не так. В горбах находятся жировые отложения.
4. Молния не ударяет дважды в одно место
Развенчанный миф: молния не ударяет дважды в одно место.
Это полная чушь, явным подтверждением чего являются громоотводы. Да и стоит вспомнить американца Роя Салливана, которого за его жизнь молнии поражали целых семь раз.
5. Ученые не знают, как летают пчелы
Развенчанный миф: ученые не знают, как летают пчелы.
В 1930-х годах некоторые ученые обнаружили, что изучения полетов с неподвижным крылом бесполезны в случае с насекомыми. Хотя ученые в конце концов выяснили секрет полета насекомых (быстрое хлопанье крыльями, что приводит к созданию завихрений воздуха), люди до сих пор думают, что это тайна.
6. Летучие мыши слепые
Развенчанный миф: летучие мыши слепые.
Хотя эти животные используют эхолокацию, это не означает, что они не могут видеть. На самом деле, летучие мыши используют оба способа.
7. Лжецы склонны избегать зрительного контакта
Развенчанный миф: лжецы склонны избегать зрительного контакта.
Это неверно, во время лжи человек может спокойно смотреть в глаза. Кроме того, детектор лжи работает далеко не всегда, и зачастую полиграфы являются бесполезными. Без подготовки невероятно трудно обнаружить «качественную» ложь.
8. Различные участки языка чувствуют различные вкусы
Развенчанный миф: различные участки языка чувствуют различные вкусы.
Долгое время считалось именно так. Несмотря на это, язык на самом деле способен воспринимать любой вкус любой частью своей поверхности.
9. У викингов были рогатые шлемы
Развенчанный миф: у викингов были рогатые шлемы.
Ни одно историческое доказательство не подтвердило эту теорию. Рога на шлемах викингов появились только в XIX веке благодаря тому, что именно так их начали изображать художники.
10. Микроволны могут вызвать рак
Развенчанный миф: микроволны могут вызвать рак.
Они не могут этого сделать, поскольку не являются «ионизирующими». Только высокочастотное ультрафиолетовое излучение, рентгеновские лучи и гамма-лучи обладают достаточной энергией, чтобы высвободить свободных электроны из молекул. Больше нужно переживать насчет излишнего пребывания на солнце, а не насчет своей микроволновки или мобильного телефона.
11. Наполеон был низкого роста
Развенчанный миф: наполеон был низкого роста.
На самом деле, он не был низкорослым, даже по сегодняшним меркам. А для своего времени, он был высоким (170 см, тогда как тогда средний рост составлял 165 см).
12. Полет на Луну был подделан
Развенчанный миф: полет на Луну был подделан.
Хотя споры по этому поводу идут до сих пор, есть несколько доказательств, что полет на Луну был реальным. Во-первых , технологий, которые могли позволить подделку такого уровня, просто не существовало в 1960-е годы. А также на Луне было оставлено несколько зеркал, чтобы иметь возможность производить лазерную локацию. И сейчас, если обзавестись сильным лазером, можно получить отраженный луч с Луны.
13. Вакцины вызывают аутизм
Развенчанный миф: вакцины вызывают аутизм.
Исследование, которое привело к этому убеждению, было разоблачено несколько раз как мошенническое. Его автор Эндрю Уэйкфилд даже был лишен медицинской лицензии в Великобритании за манипулирование доказательствами и нарушение этических кодексов. Проще говоря, вакцины не вызывают аутизм.
14. Сахар делает детей гиперактивными
Развенчанный миф: сахар делает детей гиперактивными.
Это утверждение на самом деле было опровергнуто. Ученые в ходе эксперимента дали детям подслащенное плацебо, но родители, которые считали, что это сахар, утверждали, что их дети проявляют повышенную активность.
15. Люди используют только 10% своего мозга
Развенчанный миф: люди используют только 10% своего мозга.
Человек использует весь мозг, просто не не о одно и то же время. Если используется 100% мозга одновременно, это приводит к апоплексическому удару.
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