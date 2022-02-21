7 стильных и мощных автопремьер, которым суждено стать коллекционными

Машины, которые обречены стать коллекционными.
Когда речь заходит о коллекционных авто, первое, что приходит в голову – это какое-то старье начала прошлого века. На самом деле все далеко не так. Коллекционными автомобилями вполне могут стать даже самые современные, недавно вышедшие машины. Для этого им достаточно оказаться стильными, интересными и конечно же мощными.
1. Chevrolet Corvette ZR1
Красивая и стильная новинка Chevrolet.
Данный автомобиль будет выпущен в честь 66-летия своей серии. Вот только ждать этого красавца придется еще, по меньшей мере, один год. Выпуск машины намечен на первую половину 2019. О технических характеристиках пока известно немного, однако сомневаться в том, что это будет весьма незаурядный спорткар, уже сегодня не приходится.
2. Porsche 911 GT3
Porsche всегда умел порадовать.
Новая гениальная модель этого автомобиля выйдет на рынок уже в 2018 году. Благодаря новому двигателю машина будет разгоняться до 100 км\ч за 3.2 секунды. Обновленный мотор станет не единственной инновацией. У машины также незначительно поменялся дизайн и почти полностью был переработан салон. Не исключено, что GT3 выйдет ограниченным тиражом.
3. Dodge Challenger SRT Demon
Dodge как всегда хорош.
Новенький «Demon» увидит свет совсем скоро. Произойдет это уже в 2018 году. Автомобиль получит V8 двигатель на 840 «лошадей», что сделает его одним из самых быстрых в своем классе среди ровесников. В любом случае, выглядит многообещающе.
4. Volkswagen Golf GTI
Как насчет новенького Volkswagen?
Данный модельный ряд радует своими автомобилями вот уже 33 года. Golf GTI нового поколения станет еще лучше с новым 2-литровым двигателем на 220 лошадиных сил. При этом дизайн автомобиля, судя по всему, не претерпел значительных изменений. Что же касается салона и функционала, то о них пока ничего неизвестно.
5. Mercedes-AMG GT / GT S
Mercedes - это стильно и современно.
Новая модель AMG GT выйдет в этом году. Уже сейчас автомобиль позиционируется как машина, которая сможет бросить вызов новенькому Porsche 911. Поможет ему в этом 4-литровый V8 двигатель мощностью 469 лошадиных сил.
6. Toyota Supra
Старый концепт Toyota воплощается в жизнь.
В будущем году автомобилистам посчастливится увидеть и новую Toyota Supra. Автомобиль обещает привести в восторг всех поклонников японского автопрома. Новинка станет почти 100-процентной реализацией концепта Toyota, показанного в Детройте еще в 2014 году. Что тут можно сказать? Дождались!
7. BMW M3 / M4 CS
Отличное решение от BMW.
Наконец, нельзя не вспомнить про вот этот компактный седан, новую модель которого обещают укомплектовать супер мощным двигателем на 453 лошадиные силы.
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