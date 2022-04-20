От тележек до настоящих трансформеров: история преображения детской коляски

Винтажная коляска для детей. | Фото: april-knows.ru.
Современные мамы уже не могут представить прогулку с ребенком без коляски. Сегодня в магазинах представлены всевозможные модели этого средства передвижения. Но так было не всегда. Первые коляски были похожи на тележки, а как преображалась форма коляски – далее в обзоре.
Первая детская коляска, которую изобрел Уильям Кент в 1773 году. | Фото: april-knows.ru.
Принято считать, что первая детская коляска появилась в 1733 году. Ландшафтный дизайнер Уильям Кент (William Kent) изобрел коляска для герцога из графства Девоншир, чтобы тот мог перевозить (или по большей части развлекать своих детей). Эта коляска была разработана в форме ракушки и запрягалась в козу, собаку или маленького пони. Изобретение имело успех у аристократии, т. к. стоило весьма недешево. Модели колясок назывались «герцогиня» или «принцесса».
Первые коляски напоминали больше тележки. | Фото: cs3.livemaster.ru.
Коляски в XIX веке называли «герцогиня» или «принцесса». | Фото: april-knows.ru.
Ближе к середине XIX века стали популярными коляски с рукоятями, чтобы родители или няни могли тянуть экипажи с малышами. Вот только была одна проблема: детки могли выпасть из неглубокой коляски, а взрослые не успевали их подхватывать . В 1848 году Чарльз Бартон немного модернизировал модель, и теперь родители не тянули коляску, а толкали ее.
Модель коляски Чарльз Бартона. | Фото: whattoexpect.com.
Коляска с плетеной люлькой - популярная модель во второй половине XIX века. | Фото: april-knows.ru.
В 1889 году Уильям Х. Ричардсон представил на суд общественности реверсивную модель коляски. Теперь ребенок мог быть расположен лицом или же спиной к родителям, нужно было лишь установить рукоятку в нужном положении. Именно тогда началось массовое производство колясок, поэтому они стали более доступными для среднего класса.
После Первой мировой войны главным лозунгом в изготовлении колясок была их безопасность для детей. Экипажи для малышей становятся глубже, люльки расположены гораздо ниже к земле. Резиновые и пластмассовые детали постепенно вытесняют плетеные и деревянные конструкции, латунь заменяется недорогим хромом.
Коляска-трость - изобретение авиаинженера Оуена Макларена. | Фото: whattoexpect.com.
В 1965 году произошла очередная революция в мире колясок. Авиаинженер Оуэн Макларен (Owen Maclaren) придумал знаменитую модель коляску-трость после того, как его дочь жаловалась на трудности путешествия с громоздкими детскими экипажами. В основе «трости» легкий алюминиевый каркас и простая система складывания и раскладывания коляски.
Трехколесная коляска, с которой легко перемещаться на пробежках. | Фото: whattoexpect.com.
В 1980-х все помешались на здоровом образе жизни, поэтому очередная модификация коляски не заставила себя долго ждать. Появилась модель «Baby Jogger» - трехколесная коляска с большими колесами. Теперь родители могли во время пробежки брать ребенка с собой.
Коляска конца 19040-х годов. | Фото: april-knows.ru.
В Советском Союзе массовое производство колясок наладили в 1949 году, взяв за основу образец из ГДР. Стоит отметить, что наши инженеры немного модернизировали конструкции и не в лучшую сторону. Они были очень низкими и не маневренными.
К 1980-му модели колясок стали гораздо удобнее, но у всех они были одинаковые. С перестройки начинается ввоз импортного товара, и на улицах городов появляются разнообразные модели.
Одинаковые коляски советского периода. | Фото: april-knows.ru.
Современная коляска. | Фото: http://i.invivio.net.
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