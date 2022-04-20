От тележек до настоящих трансформеров: история преображения детской коляски

Винтажная коляска для детей. | Фото: april-knows.ru.

Первая детская коляска, которую изобрел Уильям Кент в 1773 году. | Фото: april-knows.ru.

Первые коляски напоминали больше тележки. | Фото: cs3.livemaster.ru.

Коляски в XIX веке называли «герцогиня» или «принцесса». | Фото: april-knows.ru.

Модель коляски Чарльз Бартона. | Фото: whattoexpect.com.

Коляска с плетеной люлькой - популярная модель во второй половине XIX века. | Фото: april-knows.ru.

Коляска-трость - изобретение авиаинженера Оуена Макларена. | Фото: whattoexpect.com.

Трехколесная коляска, с которой легко перемещаться на пробежках. | Фото: whattoexpect.com.

Коляска конца 19040-х годов. | Фото: april-knows.ru.

Одинаковые коляски советского периода. | Фото: april-knows.ru.