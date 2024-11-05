Зачем заворачивать рыбу в салфетку: 9 лайфхаков, незаменимых в готовке

Кулинария – это целое искусство, у которого есть свои секреты и тонкости. И чем больше вы о ней знаете, тем легче и быстрее проходит процесс готовки. Если хотите получать удовольствие от приготовления блюд, а не воспринимать это как досадную необходимость, ловите несколько полезных лайфхаков от Novate.
Лайфхак 1: Добавляйте картофель в тесто, чтобы оно было мягким и воздушным
Тесто на картофельном отваре получается очень пышным
Этой хитростью пользовались еще наши бабушки, которые знали толк в экономии. Чтобы сократить количество муки в тесте и сделать его более нежным, мягким, воздушным, нужно добавить картофель, причем, совершенно неважно, в каком виде. Можно использовать воду от варки картофеля, пару ложек крахмала или небольшое количество пюре без масла и молока – во всех случаях результат будет отличным.
Самый беспроигрышный вариант – дрожжевое тесто на картофельном отваре. Оно быстрее поднимается, а выпечка из него долго не черствеет и может неделю оставаться свежей. Очень удобно, ведь сам отварной картофель можно использовать в качестве начинки. Вот такое безотходное производство.
Лайфхак 2: Наливайте воду в бульон, чтобы убрать пенку
Вам понадобится стакан ледяной воды. / Изображение дзен-канал technotion
Казалось бы, что может быть сложного в варке бульона? Однако даже здесь есть свои нюансы, и если вы о них не знаете, бульон всегда будет мутным, с горьковатым привкусом. Главная загвоздка в его приготовлении – не пропустить момент, когда пенка только образовалась на поверхности. Если не успеть ее вовремя снять, она опустится на дно кастрюли и испортит вкус будущего супа.
К счастью, даже из этой непростой ситуации есть выход, который может спасти ваше блюдо. Чтобы пенка снова поднялась, и вы смогли убрать ее шумовкой, «организуйте» перепад температур. Для этого просто добавьте в бульон стакан холодной воды. Вуаля – пенка на поверхности.
Лайфхак 3: Выжимайте целый лимон с помощью палочки
Проделайте отверстие возле основания лимона. / Фото: yahoo.com
Во многих рецептах требуется сок лимона. Но если у вас нет под рукой соковыжималки, а сил для того, чтобы выдавить целый цитрусовый не хватает, попробуйте следующую хитрость. Возьмите нож, сделайте надрез у основания, а затем углубите его с помощью китайской деревянной палочки. После этого смело приступайте к «обработке» лимона.
Во-первых, так сок будет выдавливать гораздо проще, во-вторых, он не разбрызгается по всей кухне, а в-третьих, вам будет гораздо удобнее держать фрукт в руках. Также можно предварительно нагреть лимон в микроволновке и покатать по столу около минуты. Это тоже облегчит процесс добычи сока.
Лайфхак 4: Используйте хлеб как поглотитель запахов в холодильнике
Положите на полку холодильника кусочек хлеба. / Изображение дзен-канал technotion
Если вы почувствовали, что из холодильника доносится неприятный аромат, но искать причину его появления нет времени, можно на время замаскировать запах, чтобы он вас не раздражал. Для этого возьмите обычный черный хлеб – подойдет как свежий, так и черствый – и разложите кусочки по полкам. Меняйте их примерно раз в сутки, и от запаха не останется даже следа. Благодаря своей текстуре черный хлеб обладает адсорбирующими свойствами и прекрасно впитывает различные ароматы. Также в качестве поглотителя запахов подойдет сода, активированный уголь и использованные чайные пакетики. Используйте то, что есть под рукой.
Лайфхак 5: Нейтрализуйте неприятный аромат с помощью кофе
Обжаривайте кофейные зерна на сковороде. / Фото: otvet.mail.ru
Неприятный запах на кухне – это не редкость, и далеко не всегда причиной его появления является холодильник. Неприятные ароматы могут возникнуть в процессе готовки, например, когда вы режете лук, разделываете рыбу или курицу. Чтобы от них избавиться нет нужды «изобретать велосипед» – достаточно поджарить кофе.
Для начала следует завершить все процессы готовки и убрать на кухне. После этого возьмите небольшую сковороду, поставьте на плиту, дождитесь, пока она хорошо разогреется и насыпьте немного кофейный зерен. Обжаривайте около пяти минут, постоянно помешивая, чтобы они не пригорели. Бодрящий аромат кофе быстро распространится не только по всей кухне, но и по всей квартире, а от рыбного или лукового запаха не останется даже следа.
Лайфхак 6: Добавляйте в бульон яичную скорлупу, чтобы он стал прозрачным
Яичная скорлупа вернет бульону прозрачность
Сегодня мы уже упоминали бульон, но снова к нему вернемся, ведь он является важной составляющей любого первого блюда. Итак, как бороться с пенкой вы уже знаете, теперь давайте разберемся, как добиться идеальной прозрачности бульона.
Вам понадобятся куриные яйца, а точнее белки и скорлупа. Белки нужно взбить до стойких пиков, а скорлупу измельчить в чаше блендера. После того, как все будет готово, подогрейте бульон на плите, положите скорлупу и постепенно начинайте добавлять белки. Как только жидкость закипит, подождите несколько минут – нужно, чтобы белок превратился в пену и вобрал в себя всю мутность. Затем уберите эту пену, процедите бульон и наслаждайтесь результатом. Основа для супа получится прозрачной, красивого янтарного цвета.
Также можно использовать целую очищенную луковицу. Положите ее в начале приготовления бульона, а в конце уберите шумовкой. Обратите внимание, что с поверхности бульона периодически нужно снимать пенку, а также не допускать, чтобы он сильно кипел. И не накрывайте кастрюлю крышкой, иначе пена будет сразу оседать на дно, а не подниматься наверх.
Лайфхак 7: Измельчайте чеснок с помощью целлофана
Наденьте на терку пакет. / Фото: legkovmeste.ru
Если под рукой не оказалось пресса для чеснока, а вам срочно нужно измельчить несколько зубчиков, воспользуйтесь помощью следующего лайфхака. Возьмите обычную терку, наденьте на нее целлофановый пакет и натрите нужное количество чеснока. Не переживайте – пакет не порвется, главное – хорошо его зафиксировать. У данного способа есть сразу два преимущества: во-первых, не останется спрессованных остатков чеснока, как после измельчения в прессе, а во-вторых, терку не нужно будет мыть. Просто выбросьте пакет в мусорное ведро, и все.
Лайфхак 8: Храните сельдерей в фольге
Замотайте сельдерей в фольгу и положите в холодильник. / Изображение дзен-канал technotion
Несмотря на то, что в нашей стране сельдерей не слишком популярен. Нельзя отрицать его полезность и большое количество витаминов, содержащихся в составе. Овощ часто советуют употреблять людям с диабетом, проблемами с сердцем, а также тем, кто придерживается правильного питания или сидит на диете. Одинаково полезны как листовой, так и черешковый варианты сельдерей, поэтому здесь необходимо отталкиваться исключительно от собственного вкуса.
А для того, чтобы сельдерей хранился как можно дольше, перед тем как отправлять овощ в холодильник, его необходимо обернуть фольгой. Таким образом вы сможете увеличить срок его годности. Кстати, эта хитрость отлично работает не только с сельдереем, но и с другими овощами, например, брокколи.
Лайфхак 9: Убирайте влажность из рыбы, чтобы она не разваливалась
Промокните рыбу бумажным полотенцем. / Изображение дзен-канал technotion
Жареную рыбу любят многие, однако готовить ее рискуют далеко не все хозяйки. Все дело в том, что в процессе жарки она часто разваливается и превращается в нечто странное и бесформенное. Всему виной – излишняя влажность рыбы. Если ее убрать, блюдо всегда будет идеальным.
После того, как рыба разморозится, хорошо промокните ее бумажным полотенцем или салфетками (можно даже обернуть в несколько слоев и оставить на пару минут). После того, как салфетки заберут лишнюю влагу, можно будет приступать к приготовлению рыбы. Вот увидите – она отлично сохранит свою форму на сковороде, получится менее водянистой и более сочной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии