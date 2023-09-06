Что нашли археологи на раскопках древнего города троянцев, который недавно считался мифом

Министерство культуры Греции сообщило, что греческие археологи обнаружили древний город Тенеа, который в последнее время считали мифом. Этот город, согласно легенде, был заселен троянскими военнопленными после захвата и разграбления Трои греками в XII или XIII веке до нашей эры.
Панорама города Тенеа.
До сих пор о городе Тенеа было известно только из древнегреческих текстов. Сейчас же во время раскопок, проведенных в южногреческом регионе Пелопоннес, были найдены стены и полы из глины, мрамора и камня.
Панорама города Тенеа.
Также археологи раскопали предметы домашнего обихода, игральные кости и 200 монет, датируемые от 4 века до н.э. до более поздних времен Римской империи. Часть монет была датирована эпохой римского императора Септимия Севера, который правил с 193 по 211 год.
Согласно данным министерства культуры, во время прошлых раскопок были найдены только свидетельства существования города, но на последнем участке удалось раскопать полы, стены и дверные проемы. Также среди любопытных находок стоит выделить золотую монету, которую «использовали для оплаты Харону, перевозчику в загробную жизнь», и железное кольцо с печатью, на которой изображен греческий бог Серапис, восседающий на троне, а также Цербер, трехголовая мифическая собака, охраняющая врата ада, рядом с ним.
Расположение древнего города на спутниковой карте.
Самым жутким открытием стал глиняный сосуд с останками двух человеческих зародышей, замурованный в фундамент здания. Ученые недоумевают, что бы это могло значить, учитывая, что обычно в греческой культуре мертвых хоронили на кладбищах.
Легенда гласит, что город процветал вплоть до падения Римской империи, когда он, скорее всего, был разрушен во время вторжения готов. Ученые предполагают, что окончательно Тенеа был заброшен в шестом веке нашей эры во время аварских и славянских набегов.
Место раскопок Тенеа.
По мнению ведущего археолога Елены Корка, открытия свидетельствуют о том, что жители Тенеа были «удивительно богатыми». Это не удивительно, поскольку город был расположен на крупном торговом пути между городами Коринф и Аргос на севере Пелопоннеса. Также свидетельством того, что Тенеа поддерживал контакты как с востоком, так и с западом, стала раскопанная керамика с явными восточными мотивами. Скорее всего, город был относительно независимым от окружающих его государств и вел собственную политику.
Керамика, найденная при раскопках.
На протяжении всей истории о Тенеа было известно крайне мало, не считая разве что древних упоминаний о предполагаемой связи города с Троей и ее гражданами, которые вместе с греческими колонистами основали город Сиракузы на Сицилии. В ближайшие годы раскопки будут продолжаться, чтобы узнать больше о легендарном городе, основанном военнопленными после разрушения Трои.
События Троянской войны.
Считается, что Троянская война произошла в конце бронзового века, около 1200 г. до н.э. Она случилась примерно в то же время, когда в Греции расцвета достигла Микенская цивилизация, которая строила потрясающие дворцы и разработала собственную систему письма. Самые ранние рассказы об этой войне принадлежат перу Гомера, который жил примерно в восьмом веке до нашей эры, через несколько веков после произошедших событий. Более того, даже эти сочинения Гомера были записаны только в шестом веке до нашей эры.
Холм Гиссарлык на северо-западе Турции считается месторасположением Трои. Это место было заселено почти 4000 лет, начиная примерно с 3000 г. до н.э. После того, как Трою разрушили, на вершине холма был построен новый город. «Не существует одной-единственной Трои; их было как минимум 10, которые по сути лежат слоями друг на друге», - написал исследователь Амстердамского университета Герт Ян ван Вейнгарден в своей книге «Троя: город, Гомер и Турция».
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