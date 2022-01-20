Повсюду обман: 7 особенностей глаз, в которые может быть сложно поверить

Глаза нам врут.
На самом деле глаза человека - орган весьма «несовершенный». Если сравнивать зрительную систему с фотоаппаратам, то стоит сразу сказать, что они непохожи от слова «совсем» (хотя казалось бы). Дело в том, что мозг человека активно «вмешивается» в процесс сбора зрительной информации и корректирует ее восприятие, в первую очередь – цвета, формы и даже восприятие времени. Вот несколько таких интересных парадоксов.
1. Вверх ногами
Примерно вот так.
Наукой давно доказано, что глаз преломляет световые лучи так, что в его сетчатке изображение получается уменьшенным и перевернутым. То, что земля у нас внизу, а небо вверху – заслуга именно мозга. Еще в XIX веке врачи доказали, что если человеку постоянно показывать перевернутое изображение, то мозг за несколько дней приспособится к этому.
2. Слепое пятно – слепое
Проверяем сами.
Слепое пятно – область на сетчатке глаза, которая не чувствует свет. Несмотря на этот факт, картинка для нас всегда цельная. Это также заслуга мозга, который «достраивает» изображение на основании уже поступившей информации.
Для того, чтобы увидеть слепое пятно, нужно закрыть правый глаз, а левым посмотреть на правый крест, обведенный на картинке кружком. Монитор и лицо при этом следует держать вертикально. Теперь, не сводя взгляда с креста нужно начать подвигать и отодвигать от монитора лицо. Параллельно с этим нужно следить за левыми крестом. Спустя некоторое время он исчезнет.
3. Отказываюсь смотреть
Иногда не видно ничего.
Саккады – это «прыжки» зрения, которые глаз совершает во время рассматривания картин, езды на автомобиле, рассматривания зеркала и совершения других подобных действий. Каждый глаз совершает 2-3 «прыжка» в секунду. В моменты переведения взгляда из одной точки в другу, глаза не видят ничего. Зрение просто отключается мозгом.
4. Вперед в будущее
Попробуйте сами с часами.
Хроностазис – другое интересное явление, связанное с уже упомянутыми саккадами. Суть явления заключается в том, что наше восприятие растягивает моменты, когда человеку приходится смотреть на что-то новое.
Проще всего проверить это явление можно так. Долго смотрим на что-то, а потом переводим взгляд на часы со стрелками. Первое движение секундной стрелки покажется дольше остальных. Это и есть хроностазис.
5. Долой ненужное
Глаза умеют удалять ненужное.
Эффектом Трокслера – это интереснейшая особенность периферического зрения. Из-за присутствия в сетчатке глаза капилляров, наш мозг прячет от восприятия неподвижные объекты. Делается это для того, чтобы они не накладывались на те самые капилляры.
6. Человек не видит настоящих цветов
Популярная иллюзия.
Пожалуй, самая известная особенность нашего восприятия. Все дело в том, что мозг достраивает картинку исходя из полного спектра цветов и окружающей обстановки. Именно поэтому, квадрат «А» всегда будет темнее квадрата «Б», несмотря на то, что они выкрашены в один цвет. Тоже самое касается иллюзии с «шахматной» доской. Обозначенные на ней квадраты на самом деле одного цвета.
7. Периферическое зрение слабее, чем кажется
Боковое зрение очень слабо.
Колбы и палочки в сетчатке глаза расположены не равномерно. Клетки, которые ощущают цвета, по большей части собраны строго в центре. Именно по этой причине у периферического зрения такое плохое разрешение.
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