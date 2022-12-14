За кулисами легендарного стадиона Уэмбли
Стадион «Новый Уэмбли» (Wembley Stadium, New Wembley) был открыт в 2007 году на месте Старого Имперского Уэмбли и на сегодняшний день вмещает 90 тысяч зрителей. Вместе со своим предшественником, он считается одним из самых знаменитых и легендарных в мире. Необычным фактом является наличие 2618 туалетов, что больше, чем на любом другом стадионе мира. Мне удалось попасть на эксклюзивную прогулку по закулисам, посидеть в королевской ложе и сфотографироваться с (бывшим) футбольным судьей Пьерлуиджи Коллиной.
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