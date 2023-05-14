Замерзший Ниагарский водопад 1885 года

Давайте посмотрим на редкие кадры замерзшего Ниагарского водопада в 1885 году.







Всё же водопад тогда замерз не полностью, а частично. Почему?







Из-за скорости воды Ниагарский водопад полностью замерз только один раз, в 1848 году.







Водопад был открыт французскими колонистами в XVII веке, однако ещё многие годы после этого оставался почти неизвестным широкой публике.







Первые поселения европейцев здесь появились после объявления независимости США, когда начали строиться дороги, и понятие «фронтир» приобрело новый смысл. По результатам англо-американской войны 1812—1815 годов часть водопада оказалась на стороне США, а другая часть на стороне британских лоялистов, из потомков которых впоследствии образовалось государство Канада.







Комплекс Ниагарских водопадов находится на реке Ниагаре в Северной Америке. Он включает в себя три основных потока: серпообразную «Подкову» (ширина: 670 м, высота: 57 м.), так называемый «Американский водопад» (ширина: 260 м, высота: 57 м.), а также небольшой водопад «Фата» (высота: 55 м.). Высота свободного падения воды в «Американском водопаде» несколько меньше — около 21 м, поскольку дно ущелья завалено нагромождением камней, образовавшихся в результате массивных оползней в середине XX века.







Формирование суши на территории современных Великих озёр началось более 300 млн лет назад, в конце палеозойской эры. На поверхности оказались несколько слоёв кристаллических осадочных пород, сформированных в разные геологические эпохи из остатков организмов тёплого моря: доломиты, глинистые сланцы, известняки, песчаники.







Со временем климат изменился, и за последние 2 млн лет территория Канады и северной части США многократно покрывалась ледниками. Ледяной панцирь двигался подобно бульдозеру, перемалывая и передвигая камни и почву.







В 1880-х — 1890-х годах на Ниагаре были построены первые гидроэлектростанции, с одной стороны давшие толчок к взрывному развитию технологий, а с другой оказавшие существенное влияние на собственно водопады.







Ниагарский водопад ежегодно привлекает множество посетителей со всего мира, различные источники называют от 22 до 30 млн человек ежегодно.







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