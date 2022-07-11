Ретропредметы из далекого СССР

СССР давным-давно в прошлом, но многие вещи той эпохи навсегда остались в наших сердцах. Сегодня большинство из подобных предметов кажутся нам абсолютно нормальными, но некоторые приводят в недоумение. В этом выпуске вы найдете подборку фотографий, при виде которых невольно возникает вопрос: «А это что такое?»













Игра со сменными экранами. Мы вот такого не помним, а вы?







Дедовская ручная машинка для стрижки волос. Жуткий аппарат. Для настоящих мужиков!







Головоломка.







Робот-игрушка.







Советский микрофон.







Луноход.







Дизайну советского пылесоса «Ракета» до сих пор можно позавидовать: на «Ракете» так и хочется улететь в космос.







Стереоскоп.







Электровафельница.







Сувенирный нож «Рыбка».







ВАЗ-2109 на радиоуправлении.







Честно говоря, мы без понятия, что это такое, похоже на колокольчик.







Вешалка для одежды с щетками.







Абонентский громкоговоритель, радиоточка «Ритм-304».







Пароварка… (Шутка.) Это еще одна модель лунохода.







Спортлото.







Вот так рождался металл в СССР. Это металлофон.







Первый опыт игры в казино.







Вольтметр.







Машинка для заточки лезвий. Шикарная вещь!







Беспроводная дрель.







Кто сразу узнал? У кого тоже было такое чудо? Это, конечно же, хлебница.







Сигнальный фонарик «Черновцы».







Ручной миксер.







Адская машина, шумел ужасно!







Форма для печенья.

Такую теперь нигде не купишь.Микрофон МД-201. Шел в комплекте с магнитофонами «Весна».Аппарат для сдачи экзамена в ГАИ «Вятка-5».Шагомер «Заря».Конструктор.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)