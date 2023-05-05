Почему Арнольд Шварценеггер не присутствовал на похоронах своего старшего брата Майнхарда

Арнольд и Майнхард Шварценеггеры были очень близки. Арни, уже став знаменитым, всегда отзывался о брате с теплотой, хотя и признавался: родители относились к Майнхарду лучше, чем к нему самому. Когда Арни уже переехал в США и всерьез занимался своей карьерой в бодибилдинге, его 24-летний брат погиб в автокатастрофе. Но Арнольд даже не полетел в Германию, чтобы с ним попрощаться.
Старший брат
Арнольд и Майнхард Шварценеггеры в детстве с мамой. / Фото: www.womantea.ru
Они были погодками, Арнольд и его старший брат Майнхард. У них была общая спальня, которую они делили до тех пор, пока Арни не ушёл в армию. Как признаётся известный актёр, он до сих пор не слишком комфортно себя чувствует, если ему приходится засыпать в одиночестве.
А ещё братья постоянно соперничали друг с другом, пытаясь доказать, кто из них «быстрее, выше, сильнее» и добиться расположения отца. Густав Шварценеггер, кстати сказать, частенько устраивал соревнования между сыновьями, сопровождая их организацию словами о том, что сейчас он проверит, кто на самом деле лучше. Оба парня были явно крупнее своих сверстников, но Майнхард в силу возраста побеждал гораздо чаще в этих импровизированных состязаниях.
Арнольд и Майнхард Шварценеггеры в детстве. / Фото: www.ambal.ru
Арни постоянно пытался выиграть в этом соперничества, стараясь отыскать слабые стороны брата. Впрочем, родители сами дали ему это преимущество в руки. Дело в том, что Майнхард до обморока боялся темноты. Когда десятилетний Майнхард перешёл учиться из Таля, где жила семья, в Грац, ему приходилось возвращаться в полной темноте и идти от остановки до дома целых 20 минут. И младшему брату вменяли в обязанность встречу и сопровождение старшего.
Нельзя сказать, что самому девятилетнему Арни не было страшно идти в темноте через руины старого замка, а после вдоль кромки густого леса, тем более, что фонари в Тале отсутствовали. При этом отец-полицейский вовсе не стремился развеять страхи сыновей. Напротив, он подпитывал их, беря с собой на пешее патрулирование и во время поисков опасных преступников. Братья не раз видели, как он, достав пистолет, проверял помещения.
Майнхард Шварценеггер. / Фото: www.steelfactor.ru
Но Арнольд каждый день преодолевал собственные страхи, стараясь доказать родителям, что он смелее своего брата, который был старше на год и две недели. Да к тому же за сопровождение Майнхарда от остановки домой отец выдавал ему 5 шиллингов еженедельно. И ещё столько же давала мама за доставку овощей с фермерского рынка.
Но при этом Майнхарда отец любил больше, что не могло не огорчать Арни. Во время летних каникул Арнольд работал на соседней ферме, а Майнхарда в этот же период родители взяли с собой на экскурсию в Вену. Вскоре у каждого из братьев стали появляться свои интересы.
Разные судьбы
Арнольд и Майнхард Шварценеггеры. / Фото: www.rtr-vesti.ru
Арнольд и Майнхард начинали заниматься бодибилдингом вместе, но для старшего спорт был, скорее, легким увлечением, а вот Арни воспринимал это как шанс добиться успеха. Арнольд стал живо интересоваться спортом, перечитывая в газетах страницы с именами выдающихся атлетов, а Майнхард увлечённо изучал Der Spiegel, запоминал информацию о разных городах и странах, корпел над периодической системой Менделеева и хвастался своими достижениями перед родителями.
Родители тоже разделяли братьев. Считалось, что умный и эрудированный Майнхард станет заниматься умственным трудом, а вот Арнольд станет простым рабочим, мебельщиком или механиком. Родители считали, что пределом мечтаний Арни может быть только работа полицейским. Но у него были на будущее совсем другие планы.
Арнольд и Майнхард Шварценеггеры . / Фото: www.blogspot.com
Согласно альтернативной биографии Арнольда Шварценеггера, написанной Венди Леем, братья в подростковом возрасте были настоящими хулиганами. Они обижали сверстников, а иногда нападали даже на взрослых. При этом отец, дослужившийся к тому времени до начальника полиции, никаких шагов по перевоспитанию сыновей не предпринимал. Он сам был очень жесток к ним, а потому в их жестокости по отношению к другим людям не видел ничего из ряда вон выходящего.
Майнхарда отдали учиться в школу Маршалла, но оттуда его вскоре исключили за нарушение дисциплины и отправили на перевоспитание в исправительное учебное заведение. В 21 год Майнхард уже стал отцом: у него и его подруги Эрики Кнапп родился сын Патрик. Малышу было всего три года, когда его отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погиб в автомобильной катастрофе.
Арнольд Шварценеггер. / Фото: www.yandex.net
Арнольд Шварценеггер в то время уже находился в Америке и готовился к соревнованиям бодибилдеров «Мистер Олимпия». Он счёл нецелесообразным прерывать подготовку к соревнованиям ради посещения похорон старшего брата. Спустя год, когда умер отец Шварценеггера, ситуация повторилась, попрощаться с ним он не смог из-за подготовки к соревнованиям.
Много позже появятся разные версии отказа Шварценеггера от полёта на похороны брата и отца, от нарушения визы, делавшей его невыездным, до нахождения в больнице. Но, кажется, самое первое признание железного Арни и было правдивым.
Арнольд Шварценеггер и Патрик Кнапп. / Фото: www.pinimg.com
К чести Шварценеггера надо сказать, что он не оставил без внимания своего племянника Патрика. Он пересылал деньги его матери, затем оплачивал обучение Патрика, и сын брата даже некоторое время жил в доме дяди. Сегодня Патрик Кнапп известен как австрийско-американский адвокат, бизнесмен и инвестор. Он признаётся: Арнольд Шварценеггер во многом заменил ему отца.
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