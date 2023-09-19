Как оформить уютный балкон, чтобы чувствовать себя комфортно и осенью, и зимой

Если у вас в квартире есть утепленный балкон или лоджия – вы настоящий счастливчик, ведь из него можно сделать полноценную комнату, которой получится пользоваться даже в холодное время года.







Рассказываем, как оформить здесь уютное пространство, из которого не захочется уходить.



Идея 1: Кресло и кофейный столик

Идея 2: Шторы или жалюзи

Идея 3: Эстетичный текстиль

Идея 4: Декоративная плитка

Идея 5: Несколько источников освещения

Идея 6: Стеллаж или полки с декором

Идея 7: Подвесное кресло

Идея 8: Комнатные растения

Кресло может быть мягким или плетенымЧтобы на балконе хотелось проводить как можно больше времени в тишине и покое, необходимо создать здесь правильную атмосферу. А начать нужно с банального – грамотно подобранной мебель. Если помещение не отличается большими габаритами или планировка узкая и вытянутая, самым лучшим решением будет установить здесь кресло и кофейный столик, которые займут минимум места. А в качестве декора подойдет небольшой коврик – тогда ноги точно не будут мерзнуть зимой.Конечно, можно пойти на поводу у Pinterest: расставить много комнатных растений, увеличить количество мебели и декора, чтобы интерьер смотрелся, как на картинке, но тогда вы лишите себя места для маневров. Вам будет просто тесно и неудобно в этой комнате, а ведь она предназначена, в первую очередь, для отдыха и релакса.Поэтому сразу распланируйте балкон, решите, что где будет стоять, сделайте необходимые замеры и только после этого отправляйтесь в магазин за покупками. Поверьте, лучше не загромождать и без того маленькое пространство, чтобы потом не чувствовать себя здесь, как в тесном чулане.Выбирайте обычные или римские шторы.Если из окна открывается прекрасный вид на город или близлежащий парк, нет смысла закрывать его шторами – они пригодятся лишь в том случае, когда балкон находится с южной стороны, и солнце мешает вашему комфортному пребыванию здесь. Но если вам «повезло» оказаться в тесном кругу с другими многоэтажками, где все балконы отлично просматриваются, именно шторы помогут создать уединенное пространство. Можно выбрать классические занавески, полупрозрачный тюль, римские шторы или стильные жалюзи, подходящие по цвету, – все зависит от ваших личных предпочтений. Следуйте лишь одному совету – пусть текстиль перекликается по оттенку с мебелью или отделкой: так обстановка получится более целостной и гармоничной.Текстиль может быть сезонным или нейтральнымШторы – далеко не единственный представитель текстиля на балконе. А все потому, что именно он делает пространство таким красивым, вдохновляющим и уютным, создает нужную сезонную картинку и поднимает настроение, когда погода за окном совсем не радует.Итак, чем можно дополнить интерьер лоджии? На самом деле, вариантов очень много: коврики, пледы, декоративные подушки – ориентируйтесь на то, какая мебель присутствует на балконе, и будут ли уместны нововведения. Например, если лоджия оборудована под обеденную зону (из подоконника сделали барную стойку и поставили высокие стулья), то ни плед, ни подушки в подобную обстановку не впишутся. А вот коврик не помешает, хотя бы ради эстетики.Выбирая цветовую гамму и узоры, ориентируйтесь на сезон. Так как сейчас осень, беспроигрышными вариантами станут горчичный, теплые оттенки красного и оранжевого, коричневый. А базой для них послужит нейтральный бежевый или серый.Плитка на полу может стать акцентомЕще один способ преобразить пространство – позаботиться о красивом напольном покрытии. В классическом варианте обычно выбирают линолеум или ламинат под дерево, однотонную плитку, которая не выделяется на общем фоне. Но если вы хотите, чтобы отделочный материал стал ярким акцентом в интерьере, тогда отдавайте предпочтение оригинальной плитке с узорами. В холодное время года, когда за окном сыро, ветрено и дождливо, подобная отделка делает лоджию гораздо более уютной и интересной.Для романтичной атмосферы используйте гирляндыТак как осенью и зимой темнеет рано, очень важно позаботиться о том, чтобы на балконе было отдельное освещение – света из прилегающей комнаты, скорее всего, не хватит, и пространство будет казаться неуютным. В этом вам помогут настольные лампы, настенные бра на батарейках. Для чтения идеальным вариантом станет торшер, который можно удобно разместить рядом с креслом, а для создания романтичной атмосферы подойдут электрические свечи и гирлянды. Обратите внимание, что лампочки должны быть с теплым свечением, иначе вам будет некомфортно находиться на балконе.Идеи для хранения на балконеЧтобы грамотно задействовать каждый метр свободного пространства на балконе, позаботьтесь о наличии систем хранения. Даже если вы не планируете превращать помещение в гардеробную или хранить здесь, например, сезонные вещи, полки или открытый стеллаж придутся как нельзя кстати. На них можно разместить красивые коробки или плетеные корзины, также прекрасно будут смотреться комнатные растения, сезонные постеры, свечи, статуэтки и прочий декор, который легко менять в зависимости от времени года. В результате вы получите не только уютное, но и функциональное пространство.На заметку: Особенно актуальной идея будет в случае, если вы живете в однушке, студии или хрущевке, где вечно не хватает места для хранения. В этом случае даже небольшой стеллаж на балконе станет настоящим спасением, так как сможет «разгрузить» другие комнаты.Подвесное кресло можно дополнить подушками.В последнее время в социальных сетях и интерьерных блогах так часто встречается подвесное кресло, что невольно задумываешься, не купить бы такое себе. В гостиной или спальне для него вряд ли найдется место, а вот на балконе выделить уголок точно получится. Главное – продумать основные моменты. Во-первых, нужно убедиться, что потолок рассчитан на такие нагрузки. Во-вторых, место для кресла нужно подбирать таким образом, чтобы в нем было удобно сидеть, но при этом оно не мешало двигаться. Так как подобная мебель достаточно громоздкая, не нужно дополнительно размещать стулья или маленький диван. Максимум – кофейный столик. А вот в плане текстиля можете разгуляться: на кресле прекрасно будут смотреться подушки и плед, в который вы будете закутываться, когда захотите тепла и уюта.Важно, чтобы комнатным растениям подходили условия на балконеНичто так не добавляет уюта помещению, как комнатные растения. Обычно хозяйки на зиму убирают их в спальню или в гостиную, но если у вас утепленный балкон, на котором нет сквозняков, можете оставить своих зеленых друзей на месте. Тем более, что они помогут вам создать потрясающую атмосферу.Цветы можно расставить на подоконнике, поставить на полку или стеллаж, а если есть большое растение в горшке, то оно будет прекрасно смотреться в углу на полу, например, возле кресла. Также дизайнеры рекомендуют использовать для декора подвесные кашпо, но если не хочется проделывать отверстие в потолке, эта идея точно вам не подойдет.Не забывайте наблюдать за состоянием растений – возможно, среди них есть особо теплолюбивые, и условия балкона не подойдут для выращивания. Поэтому если вы заметили, что листья начали желтеть и скручиваться или увидели другие признаки «болезни», перенесите цветы в другую комнату, где температура выше.