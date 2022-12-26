Зачем класть в посудомоечную машинку шарик из фольги

Что делает посудомойка, знают все. Но немногие в курсе, что с помощью этого чуда техники можно сделать так, что даже старые столовые приборы станут блестеть, словно они из Букингемского дворца.



Сегодня мы расскажем, для чего бросать шарик из фольги в посудомоечную машинку. Трюк для идеальной чистоты посуды!





ЧТО ДЕЛАЕТ ПОСУДОМОЙКА

У каждого из нас дома есть алюминиевая фольга. Это одна из тех вещей, которая применима практически везде. Можно запечь мясо, рыбу или накрыть что-то, заточить ножи, очистить серебро, а также взять ее в поход или сделать с ее помощью маникюр. Но еще ее можно использовать для посудомоечной машины.Ни для кого не секрет, что столовые приборы с годами выглядят всё тусклее и тусклее, а с помощью кусочка алюминиевой фольги мы можем сделать их снова блестящими.Также через некоторое время на посуде в посудомоечной машине скапливается довольно много ржавой пленки. И всё это мы можем предотвратить с помощью обычного куска алюминиевой фольги. А всё оттого, что алюминиевая фольга действует как магнит и волшебным образом притягивает ржавчину.Что для этого нужно сделать? Всё предельно просто, записывай: берешь рулон фольги, отрываешь от него кусок, комкаешь его в шар и выкладываешь его вместе с вилками и ложками. Здорово, если у тебя есть корзина или ящик для столовых приборов. Тогда можно положить этот шарик в нее.После этого можно запускать посудомоечную машину. Эффект будет заметен буквально сразу! Лично я уже испытала этот трюк дома у сестры (у меня нет посудомойки) и могу сказать, что это просто фантастика. Всё действительно работает на ура!AdsМуж сестры говорит, что тут дело в реакции между фольгой и таблеткой для посудомоечной машины, которая повышает эффективность очистки.Чтобы это всё сработало, важно тщательно очищать тарелки, чашки, кастрюли и сковородки от остатков пищи. Мыть посуду не надо, но все кусочки должны остаться в мусорном ведре. Если пользуешься таблетками, следи за тем, чтобы отсек для них был сухим. В противном случае таблетка впитает влагу и будет хуже растворяться.И, пожалуйста, не перегружай посудомоечную машинку. Следуй инструкции к ней: там точно указано, сколько посуды можно помещать в посудомойку за раз.