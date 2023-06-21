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Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Эти великолепные аэроснимки Новой Зеландии принадлежат фотографу Oren Schauble и были сделаны дроном 3D Robotics Solo и камерой GoPro. Сам Орен посетил страну впервые и пробыл там всего четыре дня, однако, по его словам, в Новую Зеландию влюбляешься сразу же, не успев сойти с трапа самолета.

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

Панорамные снимки Новой Зеландии с высоты птичьего полета

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