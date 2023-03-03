У всех бывают такие случаи, когда совсем не знаешь, что надеть на мероприятие.
Поэтому мы составили шпаргалку по основным правилам дресс-кода. Теперь вы будете готовы пойти хоть на корпоратив, хоть на свадьбу, хоть на прием к английской королеве.
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Основные правила дресс-кода
У всех бывают такие случаи, когда совсем не знаешь, что надеть на мероприятие.
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