Основные правила дресс-кода

У всех бывают такие случаи, когда совсем не знаешь, что надеть на мероприятие.



Поэтому мы составили шпаргалку по основным правилам дресс-кода. Теперь вы будете готовы пойти хоть на корпоратив, хоть на свадьбу, хоть на прием к английской королеве.























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