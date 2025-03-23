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Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе прошла ежегодная международная выставка потребительской электроники CES. Крупные компании и малоизвестные стартапы представили новейшие гаджеты и прототипы, которые ясно дают понять, что будущее уже наступило. Расскажем о чемодане, который никогда не теряется, зеркале, которое подскажет, что надеть, и других изобретениях.



Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

Чемодан CX-1 никогда не потеряется и буквально не отстанет от хозяина ни на шаг — он передвигается со скоростью около 10 километров в час, имеет встроенную карту и запоминает лицо владельца. GPS-трекер передвижного чуда активируется браслетом. Если владелец отходит от чемодана слишком далеко, то он начинает громко вопить. Предполагаемая цена — 800 фунтов стерлингов (почти 62 тысячи рублей).

Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

Не можете решить, что же надеть на работу? Зеркало Haier избавит вас от этого ежедневного кошмара. Оно анализирует всю вашу одежду в гардеробе (пока на ней специальные чипы) и выбирает наряд. Haier расскажет в деталях, как стирать ту или иную вещь, и подскажет, где именно висит ваш любимый пиджак.

Также зеркало показывает видео с тренировками. Цена пока неизвестна.

Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

Умный гаджет FoldiMate для ленивых — за четыре минуты аккуратно складывает до 40 вещей. Правда, девайсу, который больше стиральной машины, понадобится небольшая помощь. Нужно закрепить каждую вещь в устройстве и застегнуть пуговицы. Еще FoldiMate немного привередлив — он не складывает носки, нижнее белье, детскую одежду и объемные вещи.

Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

На выставке представили умный браслет «Сигнал», с помощью которого можно разговаривать по телефону, просто поднеся к уху палец. По словам создателя Мин Джей Ким, микрофон, установленный в браслете, передает звук через вибрации кожи.

При такой технологии разговор практически невозможно подслушать. Кроме того, говорящий не рискует уронить трубку, рефлекторно дернув рукой. Зарядки браслета хватает на 4 дня во включенном состоянии или 4 часа беспрерывного использования.

Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

Робот iPal создан для помощи пенсионерам, детям и людям с ограниченными возможностями. В робота встроено распознавание лиц, он определяет эмоции, а если пожилой человек упал, то он вызовет помощь. Также iPal может разговаривать с детьми и пенсионерами, петь, танцевать, рассказывать шутки, играть.

Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

Магазин на колесах Robomart предлагает свежие фрукты и овощи, которые можно заказать через смартфон. Меньше чем через час после заказа автолавка приезжает к порогу дома, покупатель выбирает понравившиеся продукты и оплачивает счет с помощью смартфона.

«Люди не любят покупать овощи и фрукты онлайн, потому что предпочитают сами выбрать качественные экземпляры. Robomart дает им такую возможность», — рассказал создатель электронного магазина Али Ахмед, два года назад перебравшийся из Лондона в Кремниевую долину.

Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

Умные трусы Spartan сшиты из высокотехнологичной ткани с серебряной нитью и защищают мужчин от радиации мобильных телефонов. А трусы SKIIN оборудованы сенсорами, которые следят за пульсом и давлением.

Новейшие гаджеты и прототипы с ежегодной выставки в Лас-Вегасе

Так устали, что лень даже включать воду в душе? Расслабьтесь и спокойно ленитесь в душе за 170 тысяч рублей, который активизируется по голосовой команде, настраивает вашу любимую температуру и благодаря сенсорам движения включается, только когда вы заходите.

Разработчик Kohler представил и ванну, которая наполняется водой по голосовой команде.

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