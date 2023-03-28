10 способов превратить подсолнечное масло в лучшего помощника хозяйке!

Для полировки и чистки мебели
Чтобы очистить лакированные деревянные поверхности, нужно смешать масло и спирт один к одному и протереть этой смесью мебель. Для придания блеска можно смешать масло и лимонный сок и использовать смесь в качестве полироли.
Для удаления краски с одежды
Если вы случайно испачкали любимую вещь краской, то нанесите на это место подсолнечное масло на 10–15 минут. После этого одежду надо постирать обычным способом. Тогда от краски не останется и следа!
Для устранения неприятных запахов
Салфеткой, пропитанной маслом, можно протирать контейнеры и полки в холодильнике, чтобы избавиться от затхлого запаха. Стоит использовать эту хитрость и для протирания деревянной разделочной доски и рукоятки ножа после нарезки чеснока или лука.
Для ухода за изделиями из кожи
Кожаный диван, кошелек или куртку стоит протирать при помощи губки, пропитанной в подсолнечном масле. Это предотвращает растрескивание кожи и продлевает срок службы вещи.
Для ухода за обувью
Кожаные ботинки, пропитанные маслом, становятся непроницаемыми для воды. Для этого надо несколько раз подряд смазать поверхность ботинок маслом и подождать, пока оно впитается.
Для обработки инструментов
Чтобы садовые инструменты не ржавели, стоит намазать их маслом. Оно образует плотную защитную пленку, не дающую губительной влаге и ржавчине сделать своё дело.
Для здоровья животных
Если раз в неделю вы будете добавлять в кошачий корм одну чайную ложку масла, то шерсть вашего питомца будет гладкой и шелковистой, что предотвращает появление колтунов.
Для укрепления зубов
Ежедневное полоскание рта подсолнечным нерафинированным масло поможет избавится от зубного камня, значительно укрепить десны и даже отбелить зубы!
Для бритья волос
Просто намажьте ноги маслом, а потом побрейте их. Вы удивитесь, как гладко и быстро пройдет процесс бритья, а ваша кожа станет гладкой и увлажненной.
Для снятия макияжа
Если привычная пенка, молочко или двухфазная жидкость внезапно закончились, то удалить макияж с лица поможет простое подсолнечное масло. Также оно разглаживает морщины и устраняет сухость кожи.
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