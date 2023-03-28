С нами не соскучишься!

8 296 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

10 способов превратить подсолнечное масло в лучшего помощника хозяйке!

10 способов превратить подсолнечное масло в лучшего помощника хозяйке!

Для полировки и чистки мебели


Чтобы очистить лакированные деревянные поверхности, нужно смешать масло и спирт один к одному и протереть этой смесью мебель. Для придания блеска можно смешать масло и лимонный сок и использовать смесь в качестве полироли.

Для удаления краски с одежды


Если вы случайно испачкали любимую вещь краской, то нанесите на это место подсолнечное масло на 10–15 минут. После этого одежду надо постирать обычным способом. Тогда от краски не останется и следа!

Для устранения неприятных запахов


Салфеткой, пропитанной маслом, можно протирать контейнеры и полки в холодильнике, чтобы избавиться от затхлого запаха. Стоит использовать эту хитрость и для протирания деревянной разделочной доски и рукоятки ножа после нарезки чеснока или лука.

Для ухода за изделиями из кожи


Кожаный диван, кошелек или куртку стоит протирать при помощи губки, пропитанной в подсолнечном масле. Это предотвращает растрескивание кожи и продлевает срок службы вещи.

Для ухода за обувью


Кожаные ботинки, пропитанные маслом, становятся непроницаемыми для воды. Для этого надо несколько раз подряд смазать поверхность ботинок маслом и подождать, пока оно впитается.

Для обработки инструментов


Чтобы садовые инструменты не ржавели, стоит намазать их маслом. Оно образует плотную защитную пленку, не дающую губительной влаге и ржавчине сделать своё дело.

Для здоровья животных

Если раз в неделю вы будете добавлять в кошачий корм одну чайную ложку масла, то шерсть вашего питомца будет гладкой и шелковистой, что предотвращает появление колтунов.

Для укрепления зубов


Ежедневное полоскание рта подсолнечным нерафинированным масло поможет избавится от зубного камня, значительно укрепить десны и даже отбелить зубы!

Для бритья волос


Просто намажьте ноги маслом, а потом побрейте их. Вы удивитесь, как гладко и быстро пройдет процесс бритья, а ваша кожа станет гладкой и увлажненной.

Для снятия макияжа


Если привычная пенка, молочко или двухфазная жидкость внезапно закончились, то удалить макияж с лица поможет простое подсолнечное масло. Также оно разглаживает морщины и устраняет сухость кожи.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 способов превратить подсолнечное масло в лучшего помощника хозяйке!

И не забудьте:
10 способов превратить подсолнечное масло в лучшего помощника хозяйке!Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх