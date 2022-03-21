16 нестандартных и забавных единиц, измерять которыми гораздо интереснее

Самые нестандартные единицы измерения.
Далеко не всё можно измерить килограммами, литрами или сантиметрами - ведь человеческая жизнь материя очень тонкая. Именно по этой причине порой появляются весьма неожиданные, а порой и забавные единицы измерения, которыми измеряют всё, что только можно придумать: счастье, скорость движения компьютерной мышки, продолжительность лекции и ещё многое другое.
1. Микки
Смешная единица измерения: микки/дюйм.
Данная единица измерения используется для описания скорости и направления перемещения компьютерной мыши. Чувствительность мыши можно измерить в микки на дюйм.
2. Шеппи
Смешная единица измерения: Шеппи.
Эта мера расстояния приблизительно равна 1,4 км. Она определяется как самое далекое расстояние, на котором овцы отчетливо выглядят как животные.
3. Фридман
Смешная единица измерения: Фридман.
Обозначает промежуток времени в 6 будущих месяцев. Он был придуман обозревателем Томасом Фридманом в отношении будущего Ирака.
4. Кардашян
Смешная единица измерения: брак/дней.
Единица времени, равняющаяся 72 дням брака. Она была придумана после расторжения брака, продлившегося 72 дня, между Ким Кардашян и Крисом Хамфрисом.
5. Микровек
Смешная единица измерения: микровек.
Якобы математик Джон фон Нейман использовал этот термин для обозначения максимальной длины лекции. Один микровек составляет 52 минуты и 35,69 секунды.
6. Шкала Риктуса
Смешная единица измерения: шкала Риктуса.
Эта система была основана на шкале Рихтера. А измеряет она интенсивность освещения какого-либо события в средствах массовой информации.
7. Дирак
Смешная единица измерения: слово/час.
Дирак - единица для измерения потока информации. Она была названа в честь физика Поля Дирака, который был известен среди своих коллег своей скрупулезной точностью, но весьма молчаливым характером. В итоге его коллеги придумали такую необычную единицу измерения, определяющуюся как одно слово в час.
8. Елена
1 миллиелена = 1 корабль.
Елена Прекрасная была известна как «человек, который стал причиной отправки тысячи кораблей». Поэтому одна «миллиелена» - это количество красоты, которое требуется для запуска 1 корабля.
9. Фонзи
Смешная единица измерения: Фонзи.
Следующую меру «крутости» объекта изобрел профессор Фарнсворт в ТВ-шоу «Футурама». Один «фонзи» - это количество «крутизны», присущее персонажу сериала «Счастливые дни» Фонзи.
10. Щенок
Смешная единица измерения: Щенок.
Оказывается, щенок может быть также единицей измерения счастья. 1 «щенок» - количество счастья, которое образует 1 щенок бигля весом один килограмм температурой тела 36,6 градусов цельсия, который контактирует с кожей человека в течение одной секунды.
11. Паутер
Смешная единица измерения: Паутер.
Паутер — единица измерения препятствий. Она была названа в честь британского морского офицера Паутера времен Второй мировой войны, который был известен своим очень сложным характером.
12. Уорхол
Смешная единица измерения: Уорхол.
Это производное от известного заявления Энди Уорхола: «каждый может стать всемирно известным на пятнадцать минут». 1 «уорхол» - это 15 минут славы.
13. Утка
Смешная единица измерения: Утка.
Утка - единица для измерения медицинского шарлатанства. Она может составлять от 0 до 10 и измеряет количество раз, сколько шарлатан применяет такие слова, как «энергия» и «комплексный», для продвижения сомнительных заявлений о здоровье.
14. Уитон
Смешная единица измерения: Уитон.
Используется для измерения количества подписчиков на Twitter по отношению к знаменитости Уилу Уитону. Единица измерения была придумана, когда у Уила появилось полмиллиона подписчиков.
15. Обезьяноминута
Смешная единица измерения: обезьяноминута.
Общеизвестно выражение, что если взять очень большое количество обезьян, которые в течение вечности будут стучать по клавиатуре, то в конце концов одна из них напечатает полное собрание сочинений Шекспира. Из этого следует, что для произведений меньшего масштаба потребуется меньшее число обезьян (или более короткий срок). Таким образом, 1 обезьяноминута является мерой литературного качества.
16. Рост волоса в секунду
Смешная единица измерения: волос/секунду.
Она часто используется для измерения очень малых расстояний, таких как те, которые встречаются в интегральных схемах. Это длина, на которую среднестатистическая борода растет в одну секунду (около 10 нанометров).
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