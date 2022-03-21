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16 нестандартных и забавных единиц, измерять которыми гораздо интереснее


Самые нестандартные единицы измерения.

Самые нестандартные единицы измерения.

 

Далеко не всё можно измерить килограммами, литрами или сантиметрами - ведь человеческая жизнь материя очень тонкая. Именно по этой причине порой появляются весьма неожиданные, а порой и забавные единицы измерения, которыми измеряют всё, что только можно придумать: счастье, скорость движения компьютерной мышки, продолжительность лекции и ещё многое другое.

1. Микки


Смешная единица измерения: микки/дюйм.

Смешная единица измерения: микки/дюйм.

 

Данная единица измерения используется для описания скорости и направления перемещения компьютерной мыши. Чувствительность мыши можно измерить в микки на дюйм.

2. Шеппи


Смешная единица измерения: Шеппи.

Смешная единица измерения: Шеппи.

 

Эта мера расстояния приблизительно равна 1,4 км. Она определяется как самое далекое расстояние, на котором овцы отчетливо выглядят как животные.

3. Фридман


Смешная единица измерения: Фридман.

Смешная единица измерения: Фридман.

 

Обозначает промежуток времени в 6 будущих месяцев. Он был придуман обозревателем Томасом Фридманом в отношении будущего Ирака.

4. Кардашян


Смешная единица измерения: брак/дней.

Смешная единица измерения: брак/дней.

 

Единица времени, равняющаяся 72 дням брака. Она была придумана после расторжения брака, продлившегося 72 дня, между Ким Кардашян и Крисом Хамфрисом.

5. Микровек


Смешная единица измерения: микровек.

Смешная единица измерения: микровек.

 

Якобы математик Джон фон Нейман использовал этот термин для обозначения максимальной длины лекции. Один микровек составляет 52 минуты и 35,69 секунды.

6. Шкала Риктуса


Смешная единица измерения: шкала Риктуса.

Смешная единица измерения: шкала Риктуса.

 

Эта система была основана на шкале Рихтера. А измеряет она интенсивность освещения какого-либо события в средствах массовой информации.

7. Дирак


Смешная единица измерения: слово/час.

Смешная единица измерения: слово/час.

 

Дирак - единица для измерения потока информации. Она была названа в честь физика Поля Дирака, который был известен среди своих коллег своей скрупулезной точностью, но весьма молчаливым характером. В итоге его коллеги придумали такую необычную единицу измерения, определяющуюся как одно слово в час.

8. Елена


1 миллиелена = 1 корабль.

1 миллиелена = 1 корабль.

 

Елена Прекрасная была известна как «человек, который стал причиной отправки тысячи кораблей». Поэтому одна «миллиелена» - это количество красоты, которое требуется для запуска 1 корабля.

9. Фонзи


Смешная единица измерения: Фонзи.

Смешная единица измерения: Фонзи.

 

Следующую меру «крутости» объекта изобрел профессор Фарнсворт в ТВ-шоу «Футурама». Один «фонзи» - это количество «крутизны», присущее персонажу сериала «Счастливые дни» Фонзи.

10. Щенок


Смешная единица измерения: Щенок.

Смешная единица измерения: Щенок.

 

Оказывается, щенок может быть также единицей измерения счастья. 1 «щенок» - количество счастья, которое образует 1 щенок бигля весом один килограмм температурой тела 36,6 градусов цельсия, который контактирует с кожей человека в течение одной секунды.

11. Паутер


Смешная единица измерения: Паутер.

Смешная единица измерения: Паутер.

 

Паутер — единица измерения препятствий. Она была названа в честь британского морского офицера Паутера времен Второй мировой войны, который был известен своим очень сложным характером.

12. Уорхол


Смешная единица измерения: Уорхол.

Смешная единица измерения: Уорхол.

 

Это производное от известного заявления Энди Уорхола: «каждый может стать всемирно известным на пятнадцать минут». 1 «уорхол» - это 15 минут славы.

13. Утка


Смешная единица измерения: Утка.

Смешная единица измерения: Утка.

 

Утка - единица для измерения медицинского шарлатанства. Она может составлять от 0 до 10 и измеряет количество раз, сколько шарлатан применяет такие слова, как «энергия» и «комплексный», для продвижения сомнительных заявлений о здоровье.

14. Уитон


Смешная единица измерения: Уитон.

Смешная единица измерения: Уитон.

 

Используется для измерения количества подписчиков на Twitter по отношению к знаменитости Уилу Уитону. Единица измерения была придумана, когда у Уила появилось полмиллиона подписчиков.

15. Обезьяноминута


Смешная единица измерения: обезьяноминута.

Смешная единица измерения: обезьяноминута.

 

Общеизвестно выражение, что если взять очень большое количество обезьян, которые в течение вечности будут стучать по клавиатуре, то в конце концов одна из них напечатает полное собрание сочинений Шекспира. Из этого следует, что для произведений меньшего масштаба потребуется меньшее число обезьян (или более короткий срок). Таким образом, 1 обезьяноминута является мерой литературного качества.

16. Рост волоса в секунду


Смешная единица измерения: волос/секунду.

Смешная единица измерения: волос/секунду.

 

Она часто используется для измерения очень малых расстояний, таких как те, которые встречаются в интегральных схемах. Это длина, на которую среднестатистическая борода растет в одну секунду (около 10 нанометров).

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16 нестандартных и забавных единиц, измерять которыми гораздо интереснее

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16 нестандартных и забавных единиц, измерять которыми гораздо интереснееПодписаться на мой Instagram
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