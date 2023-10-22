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С нами не соскучишься!

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Советуем заменить губку на мочалку

Стандартные губки для мытья посуды быстро приходят в негодность, впитывают грязь и жир, впоследствии плохо промывают посуду. Их нужно довольно часто менять на новые.
Предлагаем вам заменить привычные кухонные губки на… мочалку! Это не только выгодно, но ещё и очень практично: мочалка прекрасно справляется с загрязнениями, легко промывается, быстро сохнет и долго служит!

Советуем заменить губку на мочалку

Речь идёт о японской мочалке для тела, которая продаётся сразу по метру. От такого большого полотна достаточно отрезать небольшой кусочек и использовать как обычную губку. Мочалка чудесно справляется с мытьем посуды и вообще очищением любых поверхностей: плита, стол, подоконник, кухонный гарнитур и даже верх холодильника! Японскую мочалку для тела можно найти на любом маркетплейсе за небольшую стоимость (до 150 руб.).

Советуем заменить губку на мочалку
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мочалкаГубка

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