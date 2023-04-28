Огненная радуга и дорога гигантов: 15 редких и впечатляющих природных феноменов

1. Огненная радуга

Редкий, но очень красивый феномен. /Фото: funart.pro

Огненная радуга из Калифорнии. /Фото: nat-geo.ru

2. Утренняя глория

Необычные облака, которые практически нигде не увидишь. /Фото: travelask.ru

Утренняя глория, вид сбоку с земли. /Фото: b-n-c.ru

Еще одна глория, только оптическая. /Фото: tainaprirody.ru

3. Ледяные цветы

Красивейшее явление в морозное время на воде. /Фото: pinterest.de

Замороженный цветок вблизи. /Фото: curious-world.ru

4. Дорога гигантов

Дорога от вулкана в одном месте на планете. /Фото: travel-more.com

Последствия древнего извержения приняли столь живописные формы. /Фото: centerblog.net

5. Биолюминесцентные волны

Светящиеся волны - красивейшее зрелище. /Фото: pinterest.com

6. Перламутровые облака

Природные явления в цветах радуги встречаются куда чаще, чем мы обычно представляем. /Фото: mks-onlain.ru

7. Движущиеся камни

Есть на Земле такое место, где камни двигаются сами. /Фото: livejournal.com

Кто бы мог подумать, что в Долине Смерти камни будут вести себя как живые. /Фото: livejournal.com

8. Световые (или солнечные) столбы

Редкое, но красивое явление. /Фото: ria56.ru

Морозный воздух и свет - получаются солнечные столбы. /Фото: fishki.net

9. Подводные круги

Произведение искусства от японских рыб. /Фото: fishki.net

10. Висячие камни

Загадка их балансировки до сих пор не раскрыта. /Фото: travelask.ru

11. Огни Святого Эльма

Природное явление, которое раньше считалось благословением для моряков. /Фото: lab-37.com

Сегодня огни Святого Эльма можно увидеть вокруг самолетов. /Фото: fb.ru

12. Радужный эвкалипт

Самые яркие деревья на планете. /Фото: pikabu.ru

13. Грязевые грозы

Это явление мало кто встретит живьем, но запомнит навсегда. /Фото: allthatsinteresting.com

14. Паргелий (ложное солнце, три солнца)

Паргелий в Южной Дакоте. /Фото: mydiscoveries.ru

Самое редкое явление, связанное с Солнцем. /Фото: wikipedia.org

15. Замерзшие пузырьки метана

Такой подледный пейзаж по-настоящему уникальный. /Фото: flytothesky.ru