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Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Иногда мы с тоской думаем о предстоящей уборке, в голове то и дело возникают мысли: а не нанять ли мне уборщиков? Ведь у них наверняка есть какие-то хитрости, как быстро и качественно навести чистоту и порядок.
И профессиональные клинеры немного приоткрыли завесу тайны. А в конце вас также ждет несколько лайфхаков, которые помогут поддерживать чистоту в доме.

Использовать салфетки из микрофибры



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Это буквально самый любимый «инструмент» для уборки у клинеров. Они гораздо лучше очищают поверхности, чем бумажные полотенца, губки или тряпочки из старых вещей, а еще их можно стирать в машинке. Салфетки из микрофибры быстро сохнут, благодаря чему меньше шанс, что в них заведутся микробы.
А также деревянные поверхности можно будет реже полировать, если регулярно протирать их тряпкой из микрофибры.

Собрать корзину для уборки перед наведением порядка



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Уборка порой превращается в спринт по дому в поисках необходимого средства или инструмента. Этого можно избежать, если перед наведением порядка собрать корзину со всем, что должно пригодиться. Это буквально должна быть корзинка или что-то похожее на нее, чтобы было удобно носить ее по дому.

Составить план уборки



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Перед наведением порядка стоит выписать на лист бумаги, что именно нужно убрать и где почистить. Можно даже сделать чек-лист и отмечать каждый раз то, что уже сделано. Такой план стоит составить не только на день генеральной уборки, но и на неделю, чтобы поддерживать чистоту.

Использовать универсальные проверенные средства



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Многие считают, что у профессиональных клинеров целый арсенал моющих и чистящих средств. Но это не так, большинство из них пользуется универсальными средствами или даже теми, которые сделали сами. Во-первых, их проще носить с собой и не нужно много пространства для хранения. А во-вторых, это банально дешевле, ведь хорошее средство можно закупить оптом по очень привлекательной цене.
Универсальные средства обычно содержат в составе соду, буру, перекись водорода или уксус.
Но все же есть и исключения — для органических материалов нужно приобрести специальные средства. Так, например, для деревянных поверхностей лучше использовать более мягкие средства, желательно с растительными маслами.

Сосредоточиться во время уборки



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Иногда так и хочется включить энергичную музыку и убираться под нее. Профессиональные клинеры никогда так не делают — необходимо сфокусироваться на конкретной задаче, чтобы не упустить важных деталей в наведении порядка. Эксперты также советуют не начинать уборку, когда дома дети или когда вы кого-то ждете.

Делать уборку сверху вниз и слева направо



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Сверху вниз делают уборку, потому что пыль можно нечаянно стряхнуть на пол, и его придется мыть или пылесосить повторно. Поэтому, чтобы не делать одну и ту же работу дважды, лучше начинать именно сверху. А слева направо следует двигаться при уборке, чтобы точно помнить, где уже было убрано. Разумно также делить комнаты на секторы.

Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Не рекомендуется открывать окна, а также лучше выключить кондиционер и вентилятор до того, как вытереть пыль. В противном случае она будет потоками воздуха разноситься по всей комнате.

Подождать, пока чистящие средства подействуют



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Эксперты по уборке советуют сначала нанести чистящее средство на поверхность и оставить на 15 минут (или на время, указанное на упаковке), а уже потом чистить. Так не придется усердно тереть загрязнения, а во время ожидания можно убрать что-то другое.
А в этой статье есть лайфхак о том, как убрать жир с плиты, и другие интересные хитрости — «9 неожиданных советов по уборке на кухне, которые действительно помогают».

Не использовать ведро с водой, чтобы помыть полы



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

От лишней воды на полу грязи порой становится только больше, ведь мы растаскиваем ее на ногах. Кроме того, могут образоваться разводы. Лучше распылить разбавленное моющее средство по полу с помощью пульверизатора и пройтись шваброй из микрофибры. Так не придется таскать за собой тяжелое ведро.

Не забывать про потолок и стены



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Грязь и пыль на них не видна, но она есть. Поэтому перед уборкой стоит уделить внимание потолку и стенам. По ним можно пройтись шваброй или даже просто намотать старую футболку на веник и смахнуть пыль.

Почистить стекла без разводов



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Некоторые советуют использовать для стекол и зеркал не чистящий спрей, а чистящую пену — она не стекает по поверхности и не оставляет разводов.
Но есть и совсем бюджетные средства. Например, кукурузный крахмал, разведенный в воде, также отлично справится с мойкой стекол. Раствор уксуса с водой тоже послужит для этой цели.
Важно протирать стекла безворсовой или замшевой тканью — они полируют стекла до блеска. И по возможности не стоит мыть окна в жаркую погоду: из-за того, что влага быстро испаряется, остаются разводы.
А вот в Китае для чистки стекол и вовсе применяют лук. Вот статья, в которой собраны лайфхаки по уборке, которые используют в Китае, — «10 лайфхаков для уборки из Китая, которые стоит попробовать уже в эти выходные».

Мыть пол в ванной руками



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Швабра, конечно, очень удобна для мытья полов. Но в ванной не такое уж большое пространство, и по нему лучше пройтись с мокрой тряпкой в руках, предварительно побрызгав пол моющим средством. Зато так точно получится протереть все те места, куда не пролезает швабра, например за унитазом или под раковиной.
Вот в этой статье мы собрали еще больше хитростей по уборке в ванной комнате — «5 лайфхаков, которые помогут вам сделать ванную кристально чистой меньше чем за 15 минут».

Сначала все разобрать, а потом убираться



Секреты по уборке от профессиональных клинеров

Если какие-то предметы мешают уборке поверхностей, то лучше их сначала разобрать и разложить по местам, а уже потом приступать к уборке, чтобы ничего не мешало. То же самое стоит сделать, например, со столом: сначала убрать все с него и уже потом протирать пыль. А после расставить вещи обратно. Это займет гораздо меньше времени, чем переставлять предметы, чтобы протереть под ними.
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