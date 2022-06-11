Как в древности повышали иммунитет

Древние люди воспринимали заболевание как наказание, посланное богами — и лечились соответственно. Чуть позже, с возникновением цивилизации, появились и более адекватные способы борьбы с напастью. Люди начали использовать окружающую природу себе на пользу, опытным путем выясняя, какие травы смогут помочь при несчастном случае.
Древние мыслители Китая, Индии и Греции писали подробные трактаты, посвященные медицине и особенно подробно описывали средства, способствующие профилактике заболеваний. Даже сейчас некоторые практикуют именно те методы укрепления здоровья, которые оставили нам предки.
Вот, к примеру, несколько наиболее интересных способов повышения иммунитета, практиковавшиеся по всему миру.
Европа
История Европы больше похожа на медицинский справочник: чума, эпидемии холеры и других болезней выкашивали населения целых городов. Больше других болезням были подвержены воины-крестоносцы, здоровье которых усугублялось тяготами походной жизни. В то время распространился напиток на основе листьев и цветков бораго: крестоносцы пили его, спасаясь от цинги и насыщая организм витаминами.
Древний Китай
Китайская медицина существует дольше, чем некоторые цивилизации. Именно здесь были придуманы методы, которыми мы, иногда, лечимся до сих пор. Растение гибискус упоминается во многих старых китайских трактах. Лепестки гибискуса заваривали в чай, и пили в качестве профилактики против многих заболеваний.
Египет и Рим
Вопреки распространенному мифу, рабов в древнем Египте очень ценили — просто потому, что те были достаточно дороги. Чтобы рабы прослужили дольше, в рацион строителя пирамид в обязательном порядке включался чеснок. Он поддерживал физическую силу и предохранял от многих болезней, в том числе, и от рака. Примерно тем же руководствовались и римские полководцы: каждый солдат действительной службы был обязан ежедневно съедать зубчик чеснока, который помогал организму справиться с тяготами военной службы.
Древняя Греция
Древние греки не даром называли оливковое масло «жидким золотом», использовали его в качестве валюты и добавляли его практически во все блюда. Кроме витамин групп А, D, Е и К, оливковое масло содержит различные фенолы, замедляющие процесс старения и укрепляющие иммунитет.
Древняя Русь
На Руси медицина была развита довольно хорошо. Врачи прекрасно понимали взаимосвязь между пищей и состоянием человека. Самописные медицинские справочники содержали подробные руководства, предписывающие осенью и весной употреблять большее количество свежих овощей, чем в другое время. Наши предки использовали для поддержания иммунитета мед и свиное сало, а врачи умели не только искать целебные травы, но и применять их правильно. В XV веке арсенал лекарей пополнился шафраном, имбирем и корицей — сведения о них привез купец-путешественник Афанасий Никитин.
Древняя Индия
В древней индийской медицине Аюрведе существовал целый раздел, посвященный изучению иммунитета – Вяадхиксаматва. В основу его легла йога, которая на Востоке, кажется, считается панацеей от всех бед, и своеобразная диета, включающая в себя рис, воду и топленное масло. Для профилактики простудных заболеваний применяли растение эхиноцею.
Доколумбовая Америка
Тропическая Америка – родина жгучего красного перца или перца чили. Коренные жители потребляли его в огромных количествах, а часто использовали еще и в качестве боевого отравляющего средства. Все дело в веществе капсаицине, придающему перцу жгучесть, именно благодаря ему индейцы простудными заболеваниями страдали крайне редко.
Древние арабы
В стародавние времена плодам финиковой пальмы приписывались удивительные свойства. Якобы человек мог жить без еды в течение нескольких лет, питаясь лишь финиками и запивая их водой. Сколько в этом правды – неизвестно, но финики были и являются одним из лучших источников нужных организму солей, витаминов и минералов. В пищу использовались не только плоды, но и листья, косточки и даже ствол пальмы.
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