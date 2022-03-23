Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Эти прекрасные фотографии показывают, как выглядели главные туристические места мира в то время, когда цветная фотография только начинала развиваться.



Изображения были созданы на основе черно-белых негативов при помощи одной из первых техник раскрашивания снимков, изобретенной в 1880-х швейцарским химиком Хансом Якобом Шмидтом. Сделанные в ту эпоху, когда цветная фотография еще не была широко распространена, эти снимки проливают свет на то, как выглядели улицы Неаполя, Мраморная лодка в Летнем дворце Пекина, Красная площадь и другие популярные места скопления туристов в конце XIX века.













Люди пробуют на вкус уличную еду, Неаполь, 1899.







Мраморная лодка, Летний дворец, Пекин, между 1889 и 1911







Погонщики верблюдов в сирийской пустыне, 1895.







Отель «Риффельхаус», Риффельберг, Швейцария, 1895.







Люцерн, Швейцария, между 1889 и 1902.







Замок Шийон на Женевском озере и вид на гору Дан-дю-Миди, Швейцария.







Портовые рабочие встречают круизное судно, Алжир, 1896.







Река Москва, Кремль и собор Василия Блаженного, Москва, Россия.







Старый порт, Марсель, Франция.







Поезд выезжает из туннеля, Швейцария, март 1901-го.







Маяк Эддистон, Плимут, Англия, между 1889 и 1911.







Мужчина с ребенком прогуливаются вдоль ручья, Бискра, Алжир.

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