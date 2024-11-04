Жизнь Америки до Колумба

3 августа 1492 года началась первая экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба. Путешественник рассчитывал открыть кратчайший морской путь из Европы в Индию. Через 70 дней плавания экспедиция открыла Америку.
Что сегодня известно о доколумбовой Америке? И много, и мало. Каждое новое открытие добавляет загадок в жизнь народов, которые населяли континенты задолго до прихода первых колонистов.
Происхождение: азиаты, египтяне или…?
На территории древнего континента проживало от 6 до 60 миллионов человек – ученым до сих пор не удается точнее определиться с цифрами.
Нет единого мнения у исследователей и по вопросу происхождения цивилизаций Центральной и Северной Америки. Одни считают, что предки индейцев пришли из Египта (отсюда и умение строить пирамиды, и иероглифическая письменность).
Другие уверены, что они были с Востока. Подтверждением этой теории является схожесть ДНК аборигенов и жителей северо-восточной Азии. Сами же индейцы, в первую очередь жившие в предгорьях Анд, были уверены, что их прародителями стали двое уцелевших во время потопа Уну-Пачакути, устроенного верховным божеством Виракоча.
Письменность инков
Теперь уже не вызывает сомнений, что письменность у инков существовала. Вот только как она выглядела – остается загадкой.
Еще первые колонисты, прибывшие в Перу, отмечали, что информация передается при помощи «кипу» – узелковой системы, использовавшейся на разноцветной тесьме. Шустрые посланники «часки» доставляли в разные части империи нити с узелками, рассказывая с их помощью о новых указах и распоряжениях. Однако исследователей всегда мучил вопрос: неужели инки не имели записанных сводов законов и не вели летопись своей истории? Вряд ли такое возможно, ведь, допустим, на всей территории империи к людям, совершившим одно и то же преступление, применялось одинаковое наказание, а значит, судьи руководствовались общепринятыми правилами.
Кто разрушил Тикаль?
В 1848 году американскими археологами в джунглях Гватемалы был найден крупнейший город майя, который назвали Тикаль (в переводе с языка майя – «место, где слышны голоса»). Это открытие позволило больше узнать о жизни древней цивилизации.
По оценкам ученых, в городе проживало сто тысяч человек. Здания соединялись дорогами. В качестве фундаментов использовались искусственные насыпи, которые под храмами достигали максимальной высоты в 40 метров.
На стены наносилась штукатурка и побелка, а затем их расписывали яркими рисунками.
Характерной особенностью любого найденного города майя являлись стелы и алтари. Определить возраст их постройки просто – все они датированы. Их строили не только в честь значимого для города события – военных побед, избрания нового жреца, – но и в конце временного цикла – каждые 20 лет. Многие из обнаруженных в Тикале стел были разбиты. Сделали ли это жители города в ходе народных волнений? Или Тикаль все-таки завоевало мексиканское племя пипиль? Каким бы не оказался ответ, крупнейший город майя с 600-летней историей оказался к концу IX века заброшенным.
«Хлеб» насущный
Одним из источников существования почти всех индейских племен, кроме североамериканских, было земледелие. У перуанцев доколумбовой Америки главной культурой была фасоль. Даже в самые засушливые годы урожай снимали дважды за сезон, при этом основным орудием была палка-копалка коя. Фасоль ценилась настолько, что ее изображение помещали на лица самых почитаемых богов.
Индейцы Великих озер собирали дикорастущий водяной рис, урожаи которого были настолько щедрыми, что, например, племени меноминов даже удавалось «экспортировать» излишки.
Представители древней цивилизации Теотиуакана, просуществовавшей до VII в.н.э., выращивали кукурузу, томаты, тыкву в «плавучих садах» – чинампас – искусственных островках, в буквальном смысле слепленных индейцами из болотистой грязи.
Скальный дворец
Стереотипное представление о том, что индейцы жили в вигвамах, только отчасти верно. Например, пятитысячное племя цивилизации Меса-Верде, расцвет которой пришелся на 1100 -1300 годы, жили в пуэбло – хижинах в скалах. Их мастерили из кирпичей, используя вместо кладочного раствора мокрую глину.
Скальный дворец – одно из крупнейших поселений древней Северной Америки. Полторы сотни жилых помещений в скалах объединены в одно здание. Комнаты соединяются двориками, огороженными каменными заборами.
Именно во дворах женщины мастерили корзины, шили одеяла с яркими орнаментами, лепили и расписывали посуду. Летом огонь зажигали, чтобы приготовить обед, а вот зимой костры горели во всех помещениях круглосуточно. Остатки обеда и все ненужные вещи индейцы просто выбрасывали из окон, в результате чего на дне каньона скопился богатый «урожай» для исследователей.
Чтобы дойти к своему огороду или кукурузному полю, нужно было карабкаться по длинной деревянной лестнице вверх, на плато. Желающим спуститься на дно каньона за водой следовало продемонстрировать еще большие чудеса скалолазания, сползая со скалы по выдолбленным углублениям.
Разделяй и властвуй!
В 2011 году в Берлинском Этнографическом музее в Дамлее экспонировалась выставка, рассказывающая о самой автократической форме правления в истории мировых цивилизаций.
Верховный инка обладал абсолютной властью. Все мужчины империи считались его сыновьями, все женщины – женами. Беспрекословное подчинение и непререкаемый авторитет.
Схожая форма правления существовала в племени натчей. Каждое утро вождь Большое солнце выходил из своего роскошного дома и указывал небесному брату Солнцу, какой путь ему проделать – с востока на запад. Большую честь времени «король» возлежал на ложе и «руководил» мичмичгули – «смердящими» (так «господа» называли рядовых соплеменников).
А вот у индейцев меномини правление осуществлялось по принципу родовой общины. Каждый член общества входил в одно из пяти братств, между которыми четко распределялись основные функции. Медведи решали гражданские споры, Орлы – военные, Волки добывали пропитание, Журавли занимались строительством, в том числе мастерили каноэ и капканы. Наконец, Лоси выращивали, собирали и хранили рис.
Жертвоприношение
Эффективно управлять большими территориями помогала армия и менталитет подданных, который поддерживался регулярными ритуалами.
Так, повлиять на хороший урожай у инков могли самые красивые дети, принесенные в жертву.
Для них устраивали «праздничный ужин» с листьями коки и одурманивающим зельем. Когда ребенок терял сознание, его превращали в кокон, многократно оборачивая тканью и «прослаивая» угощениями и татемными фигурками. Затем жертву относили высоко в горы, где тело быстро превращалось в мумию. На упомянутой берлинской выставке, в частности, можно было видеть несколько таких мумий: у масок широкого распахнуты глаза, длинные волосы украшены перьями, за поясом – все необходимые вещи для удачного путешествия в загробный мир.
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