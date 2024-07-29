И смех, и слёзы, и светлая грусть...: 10 фильмов, которые вызывают самые искренние чувства

Кадр из фильма «Суши girl»./ Фото: kg-portal.ru
Существует множество различных фильмов, но далеко не все заставят задуматься о чем-то действительно важном, или пробудить в зрителе подлинные эмоции. И уж тем более, положительно повлиять на чью-то жизнь и заставить посмотреть на себя со стороны. В этом обзоре десять фильмов, при просмотре которых, невозможно не проникнуться симпатией к героям этих историй и невозможно остаться равнодушным.
1. «Ягуар»
Кадр из фильма «Ягуар»./ Фото: animalfilms.net
режиссер Франсис Вербер, 1986 год
Перрен - мошенник, которого преследуют бандиты за долги. Возвращаясь домой, он сталкивается в лифте с индейцем Вану, приехавшим в страну на конференцию. Индеец внимательно изучает Перрена и сообщает ему, что он избранный, потом просит съездить его на Амазонку, потому как некто, хочет украсть его душу. Прикинув, что за долги, в стране его могут просто убить - Перрен соглашается на поездку.
2. «Суши girl»
Кадр из фильма «Суши girl»./ Фото: kg-portal.ru
режиссер Робер Аллан Акерман, 2009 год
Эбби решается приехать к своему парню в Японию. Но спустя пару дней он заявляет, что не готов к совместной жизни и бросает ее. Девушка подавлена и однажды, посетив местную раменную - дает волю слезам. Бросив безуспешные попытки выгнать гостью, хозяин заведения решает ее накормить. Внезапно девушку озаряет и она понимает, что теперь ее предназначение - готовить лапшу. Владелец бара не говорит по английски, но чтобы выпроводить надоедливую гостью - обещает взять ее к себе в ученики.
3. «Каратэ-пацан»
Кадр из фильма «Каратэ-пацан»./ Фото: smotret-onlain.ru
режиссер Харольд Цварт, 2010 год
Дрей недавно переехал с матерью в Китай, ей предложили здесь работу. Ему интересен мир вокруг и конечно же ему хочется найти друзей в незнакомой стране. Но не все лояльно относятся к приезжим и парня начинают притеснять местные хулиганы. Однажды за Дрея заступается обычный сантехник, который как потом оказалось - является мастером кунг-фу. Парень просит его, взять к себе в ученики...
4. «Миллион для чайников»
Кадр из фильма «Миллион для чайников»./ Фото: coolxupsra.tk
режиссер Рамаа Мозли, 2011 год
Джон и Элис счастливы в браке, но есть одна деталь, которая его сильно омрачает: они бедняки. Однажды, прогуливаясь по лавке старьевщицы, Элис находит чайник невиданной красоты и сама от себя этого не ожидая - крадет его. Какого же было удивление пары, когда они обнаруживают, что чайник обладает уникальным даром. Он наполняется деньгами, как только его обладатель испытает боль.
5. «Замуж на 2 дня»
Кадр из фильма «Замуж на 2 дня»./ Фото: aura-dione.ru
режиссер Паскаль Шомель, 2012 год
На семье Изабель лежит проклятье - все женщины в роду выходят замуж дважды. Но девушка любит жениха и хочет быть только с ним. Когда до свадьбы остается месяц, они с сестрой придумывают хитрый план: Изабель якобы уезжает на девичник, но на самом деле, едет заключать фиктивный брак, чтобы расторгнуть его в ближайшие часы. Но как назло, фиктивный муж просто не приходит на встречу...
6. «Метро»
Кадр из фильма «Метро»./ Фото: filmus.pl
режиссер Антон Мегердичев, 2012 год
В одном из тоннелей метро нарушена герметичность покрытия и станцию метро заливает водой из реки. Пассажиры поезда оказываются в эпицентре катастрофы и их вагоны просто сминает. Оставшиеся в живых люди, отчаянно пытаются выбраться наружу. Среди них - хирург Андрей, вместе с дочкой Ксюшей, однако мужчину ожидает неприятный сюрприз: их соседом по несчастью, становится любовник его жены.
7. «Неннет»
Кадр из фильма «Неннет»./ Фото: my-hit.org
режиссер Жозиан Баласко, 2013 год
В свои 60, Неннет страдает редким психическим заболевание - она ощущает и ведет себя как ребенок. После смерти матери, о женщине некому заботится и ее определяют в дом престарелых. Случайно, она находит адрес отца и отправляется на его поиски. Но встретится с ним ей не суждено, отец давно умер, а по нужному адресу проживает ее сводный брат, который очень удивлен появлению родственницы.
8. «Нянька»
Кадр из фильма «Нянька»./ Фото: kinofanat.net
режиссер Маттиас Швайгхёфер, 2015 год
Молодой бизнесмен Клеменс многого добился в жизни: у него процветающая компания, приносящая доход. Но не все в жизни гладко: его двоих детей не может выдержать ни одна няня. Клеменес негодует, никак не желая понимать, что его детям просто не хватает внимания отца. Однажды, к нему домой заявляется странного вида парень, которого бизнесмен принимает за очередного няньку из агенства. Даже не подозревая, что незнакомец пришел ему отомстить за обиду.
9. «Американский рестлер: волшебник»
Кадр из фильма «Американский рестлер: волшебник»./ Фото: dugtor.ru
режиссер Алекс Ранаривело, 2016 год
Али - подросток, недавно переехавший в Америку и никто не знает, каких трудов ему это стоило. Все видят в нем чужака, готового в любой момент совершить террористический акт. Его дядя, у которого он остановился - ведет себя не лучшим образом, а в школе пытаются притеснять. Однажды Али решает, что больше не хочет быть слабым и записывается в команду по рестлингу.
10. «Матрица времени»
Кадр из фильма «Матрица времени»./ Фото: kg-portal.ru
режиссер Ри Руссо-Янг, 2017 год
Саманта не задумывается о прожитых днях: она популярная девушка в школе, у нее веселые подруги и классный парень. Возвращаясь домой с подругами, после вечеринки - девушка попадает в аварию и умирает. Казалось бы, на этом все и должно закончится, но нет - на следующий день она просыпается в своей постели. И к своему ужасу осознает, что вчерашний день начинает повторяться снова...
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии