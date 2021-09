Как африканская принцесса сделала политическую карьеру и спаслась от диктатора-людоеда

Элизабет Фон Торо

Элизабет Багайя фон Торо – африканская принцесса, в судьбе которой было несчетное количество испытаний, но из всех она вышла победительницей, и ее жизнь стала символом целеустремленности. Она построила политическую карьеру , заняв пост Министра иностранных дел Уганды, пережила отношения с диктатором Иди Амином. Юрист по профессии, она также попробовала себя в актерской работе и выходила на подиум в качестве топ-модели.Элизабет родилась в 1936 году, по рождению она была принцессой королевства Тооро, которое входило в британский протекторат Уганды. Благодаря этому Элизабет получила возможность получить образование в Кембридже и стала первой восточноафриканской женщиной, учившейся в этом университете. Диплом юриста стал удачной платформой для политической карьеры Элизабет.В 1967 году королевства были упразднены, и в судьбе Элизабет настало время перемен. Она попробовала себя в модельном бизнесе и тут же попала на обложки таких мировых изданий, как Vogue, LIFE, Ebony и Harper's Bazaar. По словам самой Элизабет, в тот момент она своим поведением показывала, что темнокожие люди могут реализовать себя в любой сфере.Элизабет также попробовала себя в роли актрисы, она снялась в фильмах Things Fall Apart и No Longer at Ease. Проблематика обеих картин касалась влияния западной цивилизации на культуру Нигерии.В 1970-е годы диктатор Иди Аман, которого прозвали Гитлером Африки, установил власть над Угандой. Он потребовал, чтобы все жители страны с азиатскими корнями покинули Уганду в 90- дневный срок. Элизабет была предложена должность Министра иностранных дел и роль жены. Она отказалась стать женой и, следом, потеряла высокую должность. После этих событий Элизабет держали продолжительное время под домашним арестом, ей чудом удалось бежать, и она смогла вернуться в Уганду только в 1980 году.