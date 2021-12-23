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Заморозила несколько литров борща - показываю можно ли это есть и стоит ли так делать

Заморозила несколько литров борща - показываю можно ли это есть и стоит ли так делать

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Привет, друзья.  Да, у меня в морозильной камере сейчас 8 литров замороженного борща.  А зачем,- спросите вы. 
 
Давайте все по порядку.
 
Неделю назад нашло на меня вдохновение - вот просто очень захотелось наготовить всего и побольше на несколько дней наперед. 
 
 
Ну я и взялась за дело. 
 
Приготовила 9-ти литровую кастрюлю борща с мясом, накрутила кастрюлю голубцов, котлет нажарила, салат по-корейски из овощей сделала и напекла пирожков с фруктами в духовке. 
 
В итоге все съели, а борщ не ел, практически, никто кроме меня.
 
И вот, что с ним делать? Жалко выбрасывать. А тут подруга и говорит, что я всегда замораживаю если не едят, а потом разморозила и он как свежий. 
 
Ну я и решила попробовать тоже. 
 
Разлила борщ по пакетам 
 
Пакеты в подходящие ёмкости 
 
И засунула в морозилку. Решила проверить, что из этого получится. 
 
И вот через неделю моим уже захотелось борща. 
 
Достала я один пакет из морозилки,
 
 разморозила и разогрела его втайне от мужа
 
И что вы думаете, он удивился когда это я успела приготовить борщ? 
 
Борщ, действительно, сохранил и цвет, и вкус и аромат и был съеден с большим аппетитом.
 
А сегодня я приготовила уже побольше зелёного борща с щавелем и яйцом, и уже пару порций заморозила и его.
 
А что, пусть будет на всякий случай, вдруг тоже вот так резко захочется борща, и через 10 минут он на столе. 
 
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А что вы думаете по этому поводу? Стоит так делать или нет?

 

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