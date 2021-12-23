Заморозила несколько литров борща - показываю можно ли это есть и стоит ли так делать

Привет, друзья. Да, у меня в морозильной камере сейчас 8 литров замороженного борща. А зачем,- спросите вы.

Давайте все по порядку.

Неделю назад нашло на меня вдохновение - вот просто очень захотелось наготовить всего и побольше на несколько дней наперед.

Ну я и взялась за дело.

Приготовила 9-ти литровую кастрюлю борща с мясом, накрутила кастрюлю голубцов, котлет нажарила, салат по-корейски из овощей сделала и напекла пирожков с фруктами в духовке.

В итоге все съели, а борщ не ел, практически, никто кроме меня.

И вот, что с ним делать? Жалко выбрасывать. А тут подруга и говорит, что я всегда замораживаю если не едят, а потом разморозила и он как свежий.

Ну я и решила попробовать тоже.

Разлила борщ по пакетам

Пакеты в подходящие ёмкости

И засунула в морозилку. Решила проверить, что из этого получится.

И вот через неделю моим уже захотелось борща.

Достала я один пакет из морозилки,

разморозила и разогрела его втайне от мужа

И что вы думаете, он удивился когда это я успела приготовить борщ?

Борщ, действительно, сохранил и цвет, и вкус и аромат и был съеден с большим аппетитом.

А сегодня я приготовила уже побольше зелёного борща с щавелем и яйцом, и уже пару порций заморозила и его.

А что, пусть будет на всякий случай, вдруг тоже вот так резко захочется борща, и через 10 минут он на столе.







2.





3.





4.





5.





6.

1.2.3.4.5.6.