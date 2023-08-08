8 советов для кухни, которые сохранит мудрая хозяйка

Так как на кухне мы проводим очень много времени, наша записная книжка с полезными лайфхаками должна расти не по дням, а по часам. Сегодня мы предлагаем пополнить ее несколькими полезными советами, которые касаются готовки, хранения продуктов и порядка на кухне. А еще поделимся приемами, как улучшить работу некоторых популярных девайсов. Погнали!



1. Ускоряем созревание помидоров

2. Быстро отмываем духовку

3. Делаем терку острее

4. Чистим грецкие орехи от кожицы

5. Делаем натуральный сорбет в соковыжималке

6. Создаем антипригарное покрытие своими руками

7. Варим мягкое и сочное мясо

8. Готовим вкусный кофе

9. Режем хлеб без крошек

Помидоры нужно хранить с яблоками.Иногда мы покупаем на рынке или в магазине помидоры и уже дома обращаем внимание на то, что, оказывается, они не дозрели. Добавлять такие овощи в блюдо – последнее дело, ведь они испортят весь вкус и текстуру. Конечно, можно подождать несколько дней, пока томаты дозреют, но что делать, если они нужны срочно? Выход есть!Вам помогут обычные яблоки. Они выделяют особое вещество под названием этилен, которое ускоряет процесс созревания плодов. Поэтому все, что вам нужно сделать – положить спелый фрукт к зеленоватым помидорам и убрать их в темное, сухое место. Буквально через сутки томаты дозреют и вы сможете использовать их в готовке.Духовку можно отмыть пемзой.Пожалуй, одно из самых грязных мест на кухне – это духовка. Да, в ней мы готовим не так часто, как на плите, но и в уходе она намного сложнее и капризнее. Варочную поверхность без проблем можно протереть салфеткой, смоченной в «антижире», а вот духовка требует более деликатного подхода. Во-первых, жирные пятна на ее стенках чаще всего застарелые, во-вторых, нельзя использовать агрессивную бытовую химию из-за непосредственной «близости» к еде, а в-третьих, металлическое покрытие внутри чувствительно к некоторым средствам и инструментам чистки, поэтому важно не повредить его.Предлагаем воспользоваться следующим лайфхаком: смочите в воде кусочек пемзы для ног и начистите им жирные участки. Грязь и нагар отмоются без особых усилий, при этом не придется тратиться на дорогущую бытовую химию, что тоже очень приятно. Средство абсолютно безопасно, не портит духовку и не отражается на вкусе еды.На заметку: Также можно очистить духовку с помощью соли. Насыпьте небольшое количество на дно, установите температуру 200 градусов и поставьте таймер на полчаса. Еще можно добавить немного ароматных пряностей, например, гвоздики. После выключения духовки уберите остатки соли и наслаждайтесь результатом.Наточите терку об керамическую кружку.Многие хозяйки думают о том, что терка – это вечный девайс, который будет служить сто лет. Было бы отлично, но увы, как и у любой другой вещи, у нее есть свой срок годности. Если вы заметили, что терка потеряла свою остроту и измельчение продуктов стало занимать много времени, самое время немного подточить ее. Это легко сделать самостоятельно.Возьмите керамическую кружку, переверните ее и несколько раз проведите по кромке керамики лезвиями терки. Благодаря таким действиям, она станет острее и больше не будет раздражать во время использования.Грецкие орехи нужно обжарить на сковороде.Часто добавляете в блюда грецкие орехи? Тогда наверняка знаете, что их кожица часто горчит, да и выглядит не слишком презентабельно, что портит внешний вид блюда, если вы используете орешки для декора. Снять ее совсем не так просто, как кажется на первый взгляд – приходится тратить много времени и сил, а ведь хочется, чтобы процесс готовки не занимал много времени. К счастью, есть одно весьма элегантное решение.Сначала грецкие орехи нужно обжарить на сухой сковороде, затем остудить и уже после этого очищать от кожицы. Она снимется легко, быстро, без каких-либо серьезных усилий. Плюс вас ждет приятный бонус – вкус орехов станет гораздо ярче и приятнее, без горчинки.Ягоды и фрукты нужно пропустить через соковыжималкуЛетом хочется есть вкусное мороженое, пить освежающие напитки и сидеть целый день под кондиционером. Предлагаем вам немного поэкспериментировать, и вместо магазинного мороженого, которое не всегда отличается качественным составом и оптимальной ценой, приготовить вкусный сорбет.Купите на рынке любимые фрукты и ягоды, заморозьте их, а затем пропустите через соковыжималку. Пять минут, и вот у вас уже готов потрясающий сорбет – вкусный, полезный и натуральный. Отличное решение для жарких летних дней, когда первый пункт в списке желаний – прохладительные блюда и напитки.Нужно прокалить сковороду с растительным маслом.Если помыть тарелки и столовые приборы – это пустяковое дело, то очистить сковороды и кастрюли от пригоревшей еды – задачка со звездочкой. Мало того, что их нужно предварительно замачивать, так еще и есть риск поцарапать покрытие металлическим скребком, ведь мягкая губка с загрязнениями не справляется.Бережливые хозяйки, которые не хотят регулярно обновлять утварь, прибегают к следующей хитрости – они самостоятельно создают на посуде антипригарное покрытие. Эта процедура только кажется сложной, но на самом деле отнимает минимум сил и времени. Нужно лишь раскалить на сковороде растительное масло, дать жиру впитаться в дно и стенки, а затем убрать остатки бумажным полотенцем. Благодаря таким действиям на поверхности образуется тонкий защитный слой, и еда больше не прилипает.Добавьте в кастрюлю с мясом лимон.Испортить жареное или запеченное мясо достаточно сложно – если подобрать правильный маринад, получится спасти даже самый неаппетитный и жесткий кусочек. А вот с вареным мясом все гораздо сложнее – оно часто получается сухим и жестким. В процессе приготовления волокна быстро вывариваются и теряют сочность, поэтому результат не радует.Часто сталкивались с такой ситуацией? Тогда попробуйте добавлять в кастрюлю с водой, где варится мясо, несколько долек лимона или разведенную лимонную кислоту. Благодаря этим ингредиентам мясо не затвердеет, получится нежным и сочным.Соль раскрывает вкус кофе.Соль – очень многогранная специя, которую добавляют в блюда и напитки не только для того, чтобы сделать их солеными. Она помогает сбалансировать вкус, а иногда – даже усилить его или раскрыть абсолютно с другой стороны. Именно поэтому соль всегда присутствует в рецептах десертов.Однако выпечка – далеко не единственный вариант, где можно использовать соль «не по назначению». Добавьте небольшое количество в чашку с кофе, и вы заметите, насколько лучше стал его вкус. Обязательно попробуйте и оцените лайфхак! Кстати, не забывайте периодически добавлять и другие специи, например, корицу или кардамон – они тоже работают на раскрытие вкуса бодрящего напитка.Намочите нож, а затем режьте хлеб.Каждый человек, который хотя бы раз нарезал свежий хлеб, сталкивался с огромным количеством крошек. Мало того, что они засоряют стол и пол, так еще и делают кусочки хлеба непрезентабельными. Чтобы раз и навсегда забыть об этой проблеме, мудрые хозяйки рекомендуют сначала смачивать нож в холодной воде, а уже потом резать хлеб. Крошек не будет! Кстати, этот трюк можно использовать и в случае с любой другой сдобой, домашними и магазинными пирогами, булочками и пр.