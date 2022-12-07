Как нацисты воспитывали идеальных жен

Политика Третьего рейха подразумевала активное вмешательство в личную жизнь граждан, ведь только так можно было вырастить "истинных арийцев": жизнь немцев была строго регламентирована с самого раннего, еще школьного возраста. Но что было делать с совсем юными гражданами, которые слишком малы, чтобы сесть за парту? Любовь к фюреру и верность идеям Национал-социалистической немецкой рабочей партии должны были привить детям матери. А значит, для начала стоило воспитать самих женщин. Для этого и был открыт настоящий "инкубатор идеальных нацистких жен" - школа невест.
Принцип трех "K": "Kinder, Küche, Kirche"
Правящая верхушка Третьего рейха была убеждена, что женщины не имеют права участвовать в политической жизни страны, занимать руководящие должности и вообще иметь хоть сколько-нибудь значимую профессию - например, медицина и юриспруденция были в принципе запрещены. Женская ниша в нацистской идеологии была очень четко определена: служение мужчине, ведение дома и материнство. В сентябре 1934 года, выступая перед Женской национал-социалистической организацией, Гитлер заявил, что «мир немецкой женщины — это её муж, её семья, её дети и её дом». Тогда же пропагандисты решили, что новое - это хорошо забытое старое, и вернули в обиход забытое было выражение, придуманное кайзером Вильгельмом II: "Kinder, Küche, Kirche" ("Дети, кухня, церковь").
После поражения в Первой мировой войне Германия нуждалась в новых гражданах, а Третий рейх - в солдатах и идеологически верно воспитанных гражданах. Для этого требовалось либо заставить, либо убедить женщин рожать, а затем - научить их воспитывать "истинных арийцев". Первым делом правительство Третьего рейха взяло курс на возвращение к традиционным гендерным ролям. Был принят закон о поощрении брака, который позволял молодожёнам взять государственный кредит в размере 1000 рейхсмарок (приблизительно 3500 евро). После рождения каждого ребенка долг автоматически уменьшался на 250 рейхсмарок, то есть рождение четверых детей полностью покрывало кредит. Параллельно правительство бдительно следило за нравственным обликом молодых немок: им было запрещено пить, курить и вызывающе краситься, а за отношения с иностранцем можно было попасть в тюрьму. Аборты, естественно, были запрещены, а нарушительницы закона карались. Но все эти меры работали не так хорошо, как ожидалось, и тогда было принято решение открыть школы невест, где из девушек проще было бы вырастить истинных патриоток, готовых рожать во славу фюрера.
Сертификат невесты как путевка в лучшую жизнь
В 1936 году рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер издал указ, предписывающий женщинам, являющимся членами СС, проходить обучение, чтобы соответствовать нацистскому идеалу жены. Создать и возглавить Школы невест было поручено Гертруде Шольц-Клинк — главе Национал-социалистической женской организации. Первую школу открыли на острове Шваненвердер – на озере Ваннзее под Берлином, неподалеку от виллы Геббельса. Первыми ученицами стали девушки, намеревавшиеся выйти замуж за членов СС, чуть позже в школы стали принимать тех, кто хотел выйти за офицера. К 1944 году школ было уже 32. Чтобы научиться быть правильной нацистской женой, требовалось быть истинной арийкой (изредка дропускались исключения, и в школы брали девушек с приместью еврейской крови, но не более 1/8), не иметь физических увечий и психических заболеваний, причем последних - и в анамнезе родственников тоже. Внешность тоже оценивалась: приемные комиссии предпочитали высоких светлокожих блондинок, голубоглазых или зеленоглазых. Курс обучения длился шесть недель и включал обучение кулинарии, ведению дома, садоводству, уходу за детьми и животными. Девушки разучивали народные песни и сказания, которые помогли им почувствовть национальную общность — фольксгемайншафт. Каждый день - уроки физической культуры, государству нужны здоровые арийцы. Невесты брали на себя обязательства воспитывать детей в соответствии с нацистскими убеждениями и быть верными Гитлеру до конца своих дней, а также ни в коем случае не выходить замуж в церкви, а только на церемонии, которую устроит партия. Правда, удавалось это не всем: по окончании курса обучения выдавались сертификаты, а тем, кто его не получил, запрещали вступать в брак.
При этом девушки прекрасно понимали, что сертификат об окончании Школы невест - это путевка в лучшую жизнь: к этому времени высшее образрование для девушек фактически находилось под запретом, женщин массово увольняли из сфер здравоохранения, образования и юриспруденции, и удачный брак с "образцовым немцем" оставался единственным шансом на обеспечение достойного уровня жизни. При этом невесты с сертификатами были нарасхват – брак с выпускницей такой школы считался престижным. При этом нацистская пропаганда работала на полную катушку: домашний труд женщины и матери превозносился как почетный, уважаемый и необычайно ценный. Репродуктивные достижения женщин отмечались наградой «Почётный крест немецкой матери» трёх степеней (в зависимости от числа детей). Если женщина работала, а после замужества становилась домохозяйкой, ей выдавалась беспроцентная ссуда в размере 600 марок. На каждого ребенка платили пособие - около 30 марок в месяц. Многодетные семьи, в которых росли более 8 детей, получали дополнительное пособие - 500 марок в месяц. Благодаря этим мерам рождаемость повышалась с впечатляющей скоростью: в 1934 году на свет появилось около миллиона детей, а в 1939 эта цифра превысила 1,5 миллиона.
Не вышла замуж - иди работать!
Но что же происходило с женщинами, которые не смогли окончить Школу невест или не сумели выйти замуж? С ними Третий рейх не церемонился: с 1939 года всех незамужних немок младше 25 лет обязали трудиться на благо страны и партии. Работу не выбирали: в основном это был низкоквалифицированный физический труд - сельское хозяйство или работа прислугой в многодетных семьях. Но и это было настоящим везением и службой не для всех: на такие работы посылали девушек из высших сословий, а девушек из низших забирали в трудовые лагеря. Им выдавали униформу и устанавливали нормы выработки. Работы могли быть любыми - в том числе самыми тяжелыми и гразными. Все на благо страны и партии! Неизвестно, чем бы закончился эксперимент Третьего рейха по созданию идеальных инкубаторов. Он закончился по вполне понятным причинам: ближе к 1944 году, когда военные действия приблизились к границам Германии, девушек обязали работать на военных заводах и в госпиталях. Рейхсфюрер Шольц-Клинк объявила, что у настоящих ариек теперь есть более высокая цель, чем выносить горшки и полоть грядки: следовало спасать Третий рейх и лично фюрера. Конвейер по созданию людей "высшей расы" был временно приостановлен и, к счастью, никогда больше не был запущен вновь.
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