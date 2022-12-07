Как нацисты воспитывали идеальных жен

Политика Третьего рейха подразумевала активное вмешательство в личную жизнь граждан, ведь только так можно было вырастить "истинных арийцев": жизнь немцев была строго регламентирована с самого раннего, еще школьного возраста. Но что было делать с совсем юными гражданами, которые слишком малы, чтобы сесть за парту? Любовь к фюреру и верность идеям Национал-социалистической немецкой рабочей партии должны были привить детям матери. А значит, для начала стоило воспитать самих женщин. Для этого и был открыт настоящий "инкубатор идеальных нацистких жен" - школа невест.











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