11 предсказаний из прошлого, которые считали фатастическими и безумными, но они сбылись

# 1 Система навигации, предсказанная в пятидесятых годах прошлого века.

Очень даже симпатичный навигатор.





# 2 Изображение будущего, написанное художниками в 1930 году.





Сегодня этим никого не удивить.

# 3 Телевизионная газета - это так просто.

На смартфоне гораздо удобней.

# 4 Самоуправляемые автомобили будущего, около 1960 г.

До этого не так далеко.

# 5 Будущее телефонов, 1956 год.

Мы это уже прошли.

# 6 Мода будущего, предсказанная на обложке журнала Life в 1914 году.

Это уже пройденный этап.

# 7 1981 год. После того как на Земле почти не осталось места.

Уже скоро.

# 8 Представления о будущем шоппинга в 1940-х годах.

Очень точно.

# 9 Футуристическое путешествие с семьёй (Брюс Макколл).

Все уже давно так путешествуют.

# 10 Город будущего, каким его представляли в 1908 году.

Очень похоже на современные города.

# 11 Смарт-часы 1984.

Выглядят не очень.

Дом Футуро архитектора Матти Сууронена.