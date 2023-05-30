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11 предсказаний из прошлого, которые считали фатастическими и безумными, но они сбылись


11 предсказаний из прошлого, которые считали фатастическими и безумными, но они сбылись

Людям свойственно мечтать о будущем и часто фантазия подкидывает им совершенно безумные идеи. Но это только на первый взгляд. Ведь многие из невероятных предсказаний прошлого сегодня сбылись. Они прочно вошли в повседневную жизнь. Первый сотовый телефон был выпущен в 1984 году и стоил баснословных денег. Ныне мало кто может даже представить себе жизнь без мобильного с сенсорным экраном, встроенной камерой и системой распознавания лиц. Стоят же они гораздо дешевле первого подобного устройства. Думать о том, насколько короток и бесконечно длинен век, довольно дико...

# 1 Система навигации, предсказанная в пятидесятых годах прошлого века.


Очень даже симпатичный навигатор.

Очень даже симпатичный навигатор.

 

Итак, представьте, насколько по-другому люди тогда воспринимали достижения в области технологий, которые выглядели невероятными и даже безумными. Таковых было много. Сейчас технологии развиваются необычайно быстро, мир постоянно меняется. Самые необычайные прогнозы на будущее превосходят все самые смелые человеческие ожидания.

В этом обзоре собраны различные ретро-футуристические инновации, придуманные мечтателями прошлого века. Они дают уникальную возможность заглянуть в странные и причудливые глубины человеческого разума.


# 2 Изображение будущего, написанное художниками в 1930 году.


Сегодня этим никого не удивить.

Сегодня этим никого не удивить.

 

Лиза Яшек, профессор научной фантастики из Технологического института Джорджии, является специалистом по странному и в о же время чудесному движению ретро-футуризма. Она говорит, что на самом деле, когда мы говорим о ретро-футуристских объектах и изображениях, мы обычно имеем в виду образы прошлого с конца 1800-х годов. «И когда мы смотрим на эти картины, становится ясно, что у людей из прошлого на самом деле были совершенно определённые ожидания относительно будущего, которые часто просто дивно похожи на наше настоящее!»

# 3 Телевизионная газета - это так просто.


На смартфоне гораздо удобней.

На смартфоне гораздо удобней.

 

# 4 Самоуправляемые автомобили будущего, около 1960 г.


До этого не так далеко.

До этого не так далеко.

 

По словам Лизы, люди, кажется, особенно удачно экстраполировали все захватывающие новые коммуникационные технологии того времени: телефоны, радио, кино и телевидение. На этой основе они напридумывали множество различных коммуникационных технологий, очень похожих на те, что есть сейчас. Сегодня никого не удивляет возможность поговорить с кем угодно из любого места земного шара. Люди с лёгкостью управляют своими машинами, просматривают все самые последние новости на экранах и даже делают покупки из дома. Всё, что когда-то выглядело довольно шокирующе — сейчас в порядке вещей.

# 5 Будущее телефонов, 1956 год.


Мы это уже прошли.

Мы это уже прошли.

 

Более того, в прошлом неплохо предвидели даже то, как изменится наша одежда, мода и вкусовые предпочтения. Одежда унисекс, например. Сначала её придумали художники-авангардисты, а затем популяризировали создатели фантастических фильмов. Сейчас она всё так же популярна.

# 6 Мода будущего, предсказанная на обложке журнала Life в 1914 году.


Это уже пройденный этап.

Это уже пройденный этап.

 

Картина выше даёт довольно точное, а от того захватывающее представление о моде будущего. Одеты они, кажется, в современное нижнее бельё, но другие аспекты их стиля очень современные! Художник определённо правильно предположил, что в будущем мы будем носить гораздо меньше одежды, больше заниматься украшением тела. Татуировки мужчины на рисунке весьма напоминают современный боди-арт. К тому же, очевидно некоторое размытие гендерных границ.

# 7 1981 год. После того как на Земле почти не осталось места.


Уже скоро.

Уже скоро.

 

Не всегда люди в прошлом были точны в своих предсказаниях относительно науки и инновационной техники. Некоторые картины больше отражают утопические мечты, чем реальность. Но кто знает, может в будущем всё возможно.

Профессор исследований в области научной фантастики также отметила, что очень важно помнить о том, что это будущее не было ретро для людей, которые его представляли себе. «Это были их современные представления о будущем, вдохновлённые научными достижениями и авангардным искусством того времени».

«Из ретро-футуристических образов, созданных между 1880-ми и 1960-ми годами, мы получаем прекрасное представление о науках и технологиях, которые были наиболее важны для людей прошлого. Это и новые виды массового и личного транспорта, новые коммуникационные технологии и новые места обитания», - пояснила Лиза.

# 8 Представления о будущем шоппинга в 1940-х годах.


Очень точно.

Очень точно.

 

Лиза также добавила, что люди были вдохновлены быстрым ростом современных городов и заводов. Им казалось, что в будущем мы будем лишь наслаждаться своими крупными достижениями. Государство и крупные корпорации будут спонсировать проекты, которые будут сочетать в себе лучшее из мира природы и технологий. Абсолютная утопия!»

# 9 Футуристическое путешествие с семьёй (Брюс Макколл).


Все уже давно так путешествуют.

Все уже давно так путешествуют.

 

# 10 Город будущего, каким его представляли в 1908 году.


Очень похоже на современные города.

Очень похоже на современные города.

 

Между тем, Лина Сурвила, глобальный технический пиарщик и главный редактор издания Abstract Stylist, также сказала: «У художников было идеальное видение, и, похоже, они были очень близки к идеям, воплощение которых мы видим сегодня».

Более того, своеобразная ретро-футуристическая эстетика коснулась всех возможных форм искусства. Мода не исключение. Когда начинаешь думать о футуризме в моде и ярком видении того, каким может быть будущее, в голову сразу приходит Пако Рабан. Испанский модельер был активен в 60-х годах. Он ворвался в мир моды со своим ретро-футуристическим дизайном и своими идеями о том, как люди будут одеваться в будущем.

# 11 Смарт-часы 1984.


Выглядят не очень.

Выглядят не очень.

 

Ретро-идеи о том, как будет выглядеть будущее, вдохновляли многих творцов, художников и мыслителей. От архитектора и дизайнера Матти Сууронена (дом Futuro, созданный в 1970-х годах) до книги писателя Айзека Азимова «Обнажённое солнце». Лина добавила, что Jetsons с их ретро-футуристическими летающими автомобилями также заслуживают большого внимания в популяризации эстетики движения в массовой культуре.
Дом Футуро архитектора Матти Сууронена.

Дом Футуро архитектора Матти Сууронена.

 

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11 предсказаний из прошлого, которые считали фатастическими и безумными, но они сбылись

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11 предсказаний из прошлого, которые считали фатастическими и безумными, но они сбылисьПодписаться на мой Instagram
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