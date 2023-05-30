11 предсказаний из прошлого, которые считали фатастическими и безумными, но они сбылись

Людям свойственно мечтать о будущем и часто фантазия подкидывает им совершенно безумные идеи. Но это только на первый взгляд. Ведь многие из невероятных предсказаний прошлого сегодня сбылись. Они прочно вошли в повседневную жизнь. Первый сотовый телефон был выпущен в 1984 году и стоил баснословных денег. Ныне мало кто может даже представить себе жизнь без мобильного с сенсорным экраном, встроенной камерой и системой распознавания лиц. Стоят же они гораздо дешевле первого подобного устройства. Думать о том, насколько короток и бесконечно длинен век, довольно дико...
# 1 Система навигации, предсказанная в пятидесятых годах прошлого века.
Очень даже симпатичный навигатор.
Итак, представьте, насколько по-другому люди тогда воспринимали достижения в области технологий, которые выглядели невероятными и даже безумными. Таковых было много. Сейчас технологии развиваются необычайно быстро, мир постоянно меняется. Самые необычайные прогнозы на будущее превосходят все самые смелые человеческие ожидания.
В этом обзоре собраны различные ретро-футуристические инновации, придуманные мечтателями прошлого века. Они дают уникальную возможность заглянуть в странные и причудливые глубины человеческого разума.
# 2 Изображение будущего, написанное художниками в 1930 году.
Сегодня этим никого не удивить.
Лиза Яшек, профессор научной фантастики из Технологического института Джорджии, является специалистом по странному и в о же время чудесному движению ретро-футуризма. Она говорит, что на самом деле, когда мы говорим о ретро-футуристских объектах и изображениях, мы обычно имеем в виду образы прошлого с конца 1800-х годов. «И когда мы смотрим на эти картины, становится ясно, что у людей из прошлого на самом деле были совершенно определённые ожидания относительно будущего, которые часто просто дивно похожи на наше настоящее!»
# 3 Телевизионная газета - это так просто.
На смартфоне гораздо удобней.
# 4 Самоуправляемые автомобили будущего, около 1960 г.
До этого не так далеко.
По словам Лизы, люди, кажется, особенно удачно экстраполировали все захватывающие новые коммуникационные технологии того времени: телефоны, радио, кино и телевидение. На этой основе они напридумывали множество различных коммуникационных технологий, очень похожих на те, что есть сейчас. Сегодня никого не удивляет возможность поговорить с кем угодно из любого места земного шара. Люди с лёгкостью управляют своими машинами, просматривают все самые последние новости на экранах и даже делают покупки из дома. Всё, что когда-то выглядело довольно шокирующе — сейчас в порядке вещей.
# 5 Будущее телефонов, 1956 год.
Мы это уже прошли.
Более того, в прошлом неплохо предвидели даже то, как изменится наша одежда, мода и вкусовые предпочтения. Одежда унисекс, например. Сначала её придумали художники-авангардисты, а затем популяризировали создатели фантастических фильмов. Сейчас она всё так же популярна.
# 6 Мода будущего, предсказанная на обложке журнала Life в 1914 году.
Это уже пройденный этап.
Картина выше даёт довольно точное, а от того захватывающее представление о моде будущего. Одеты они, кажется, в современное нижнее бельё, но другие аспекты их стиля очень современные! Художник определённо правильно предположил, что в будущем мы будем носить гораздо меньше одежды, больше заниматься украшением тела. Татуировки мужчины на рисунке весьма напоминают современный боди-арт. К тому же, очевидно некоторое размытие гендерных границ.
# 7 1981 год. После того как на Земле почти не осталось места.
Уже скоро.
Не всегда люди в прошлом были точны в своих предсказаниях относительно науки и инновационной техники. Некоторые картины больше отражают утопические мечты, чем реальность. Но кто знает, может в будущем всё возможно.
Профессор исследований в области научной фантастики также отметила, что очень важно помнить о том, что это будущее не было ретро для людей, которые его представляли себе. «Это были их современные представления о будущем, вдохновлённые научными достижениями и авангардным искусством того времени».
«Из ретро-футуристических образов, созданных между 1880-ми и 1960-ми годами, мы получаем прекрасное представление о науках и технологиях, которые были наиболее важны для людей прошлого. Это и новые виды массового и личного транспорта, новые коммуникационные технологии и новые места обитания», - пояснила Лиза.
# 8 Представления о будущем шоппинга в 1940-х годах.
Очень точно.
Лиза также добавила, что люди были вдохновлены быстрым ростом современных городов и заводов. Им казалось, что в будущем мы будем лишь наслаждаться своими крупными достижениями. Государство и крупные корпорации будут спонсировать проекты, которые будут сочетать в себе лучшее из мира природы и технологий. Абсолютная утопия!»
# 9 Футуристическое путешествие с семьёй (Брюс Макколл).
Все уже давно так путешествуют.
# 10 Город будущего, каким его представляли в 1908 году.
Очень похоже на современные города.
Между тем, Лина Сурвила, глобальный технический пиарщик и главный редактор издания Abstract Stylist, также сказала: «У художников было идеальное видение, и, похоже, они были очень близки к идеям, воплощение которых мы видим сегодня».
Более того, своеобразная ретро-футуристическая эстетика коснулась всех возможных форм искусства. Мода не исключение. Когда начинаешь думать о футуризме в моде и ярком видении того, каким может быть будущее, в голову сразу приходит Пако Рабан. Испанский модельер был активен в 60-х годах. Он ворвался в мир моды со своим ретро-футуристическим дизайном и своими идеями о том, как люди будут одеваться в будущем.
# 11 Смарт-часы 1984.
Выглядят не очень.
Ретро-идеи о том, как будет выглядеть будущее, вдохновляли многих творцов, художников и мыслителей. От архитектора и дизайнера Матти Сууронена (дом Futuro, созданный в 1970-х годах) до книги писателя Айзека Азимова «Обнажённое солнце». Лина добавила, что Jetsons с их ретро-футуристическими летающими автомобилями также заслуживают большого внимания в популяризации эстетики движения в массовой культуре.
Дом Футуро архитектора Матти Сууронена.
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