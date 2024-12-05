Как крестьяне становились рекрутами

С введением рекрутской повинности новобранцы, набираемые из крестьян, стали основой российской армии. Обычный землепашец, оторванный от сохи, практически полностью был вынужден менять жизненный уклад. Забрать в армию могли не только крестьян, но именно на их долю выпадали основные тяготы и лишения военной жизни.
Рекрутская повинность
Рекрутская повинность была введена Петром I в 1705 году. Изначально она была всеобщей, формально ей подлежали все, независимо от происхождения и благосостояния. Правда, существовали особенности для каждого класса. Знатные дворяне имели личную или поголовную повинность, бедняки – общинную.
«Военные игры Петра I». Художник А. Д. Кившенко.
Позднее ряд сословий был освобожден от повинности: перемены коснулись дворян и купцов, жителей некоторых местностей, духовенства. Лишь крестьяне обязаны были нести службу вплоть до упразднения рекрутской повинности.
Как выбирали рекрутов
Среди крестьян рекруты выбирались общинным методом. На пожизненную службу призывались молодые люди от 20 до 35 лет от роду. До старейшин доводилось лишь необходимое число новобранцев, а кого именно отдавать на пожизненную службу царю, решали на местах.
«Весть о рекрутском наборе». Литография с картины В. Бочина, 1860
Принципы отбора были самые разнообразные. Предпочтения отдавались неженатым и бездетным. Обычно решение принималось исходя из количества мужчин в каждой семье, чтобы не оставить женщин и детей без добытчиков. Часто отправляли в рекруты самых «проблемных» членов общины – буйных, не приученных к труду, агрессивных. Существовал и принцип избавления от неугодных, в котором ведущую роль играло личное отношение к конкретному человеку.
«Прощание рекрута с родителями». Художник И.М. Львов
Тем не менее, были общие правила отбора – среди забритых в рекруты не должно было быть больных, убогих, имеющих физические или умственные отклонения. Следили и за внешним видом – служащий царской армии должен был быть хорошо слажен и иметь приятную внешность.
Для мещан и государственных крестьян был применим метод жеребьевки.
Кардинальные перемены
Служба у царя подразумевала пожизненный уход из родной семьи. Мужчины лишались свободы и возможности трудиться на земле. Каждый день рекрута подчинялся армейской дисциплине – физическая подготовка, марши на плацу и жестокие наказания за каждую провинность.
Именно поэтому к рекрутам в общинах относились как к тем, чья жизнь близка к закату. Период времени, оставшийся до очередного призыва, будущим служивым разрешали трудиться в пол силы, а то и вообще освобождали от земледельческих и хозяйственных работ, чтобы они могли насладиться свободными деньками и отдохнуть.
Соколов И.И. «Проводы в город парубков, назначенных в рекруты», 1860-е годы
Со временем у крестьян сформировались рекрутские обряды. Накануне ухода на службу родственники организовывали так называемый печальный пир – все собирались в доме рекрута, приглашались плакальщицы, был накрыт стол. Все это действо было сродни скорбным обрядам – заунывные притчи, слезы о загубленной молодой жизни, безутешные матери, жены и сестры.
Солдатские жены и дети оставались жить в семье рекрута и подчинялись старшему из мужчин. В народе им все сочувствовали, были в ходу поговорки «Солдатка – ни вдова, ни мужняя жена», «Солдатовым ребяткам вся деревня отец».
Побеги и попытки «откосить» от службы
Перспектива пожизненной службы в условиях жесткой дисциплины не радовала кандидатов в рекруты. Часто отцы наносили увечья сыновьям с целью сделать их непригодными для службы – выбивали зубы, ломали кисти рук, выворачивали ноги. Правительству пришлось принимать законы об ответственности за подобные деяния.
Рекрутский набор.
Уже попавшие на службы мужчины предпринимали попытки побегов. Офицеры организовали тотальные слежки, вводили «круговую запись» – когда каждый следил за своим товарищем и в случае чего обязан был на него донести. Наказание за побег рекрута несли все – от самого дезертира до верховного начальника подразделения.
Полонные деньги и вознаграждения
Полтавская битва.
Полонные деньги – это особенность рекрутской армии времен правления Петра I. Так называли материальную компенсацию за тяготы и испытания, которые солдаты терпели в плену врага. Интересно, что размер этих выплат отличался в зависимости от места нахождения пленников. Те, кто попал в плен в европейских государствах, получали в разы меньше, чем в Османской империи. Правда, позже эти выплаты отменили, военное начальство стало опасаться, что ради финансовой выгоды солдаты не станут самоотверженно сражаться с противниками.
В то же время в армии существовали премиальные вознаграждения, как за героическое поведение в отдельном бою, так и за активное участие в победных сражениях. Известно, что такие выплаты получили все участники Полтавской битвы, победители сражения под Кунерсдорфом, а также те, кто участвовал в изгнании Наполеона.
Вклад Петра Великого в формирование регулярной армии
Петр I лично делал многие вещи для рекрутской реформы – сам подписывал назначения, принимал участие в обсуждении мер наказания и поощрения. Особое внимание он уделял справедливости назначений на должности офицеров – не допускал панибратства и блата. Только собственными заслугами перед отечеством можно было заработать очередные звания.
Обучение рекрутов в николаевское время. С рисунка А. Васильева.
После смерти Петра I условия службы стали смягчаться – дворяне смогли не отправлять в армию единственного ребенка, срок был уменьшен до 25 лет, а потом вообще освободили высшие сословия от обязанности служить.
Позже у всех сословий, в том числе у крестьян, появилось право откупиться от рекрутской повинности. Отныне все могли либо внести в государственную казну значительную сумму денег, либо отправить служить кого-то вместо себя, пообещав добровольцу вознаграждение.
Петр I действовал методом проб и ошибок, тем не менее, именно его стараниями армия в России стала существовать на постоянной основе.
Значение рекрутской повинности
Петровские артиллеристы. С картины художника Ежова
Повинность имела важное социальное значение. Рекруты, ставшие служивыми людьми, переходили в ранг военного сословия и передавали статус своим женам и потомкам. Служба становилась наследственной обязанностью для них и освобождала от ряда государственных поборов.
Отставные военные считались свободными и получали право обзавестись земельными угодьями, жить на них вместе со своей семьей. При инвалидности они имели право на пожизненную пенсию.
Неврев Н.В. «Возвращение солдата на родину», 1869 год
Именно армия стала возможностью избавиться от крепостной зависимости. Служба стала стимулом к развитию грамотности и освоению новых профессий – ушедшие в отставку выбирали для постоянного проживания села и деревни, работали сторожами, надсмотрщиками, служащими разных чинов.
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