Декоративная кирпичная кладка без потери полезной площади

Вы до сих пор только мечтаете об отделке из декоративного кирпича, но не решаетесь на ремонт из-за дороговизны материала или необходимости существенно уменьшить полезную площадь помещения?

Знайте, выход есть. Если использовать для оклейки стен АМК панели, то переплачивать не придется. При этом внешний вид кирпичиков и качество расшивки будут идеальными, а очередной ремонт понадобится только лет через 15.

Имитация отделочного камня декоративного покрытия выглядит реалистично за счет присутствия в составе мелкой мраморной крошки на акрилово-водной основе.

В нашем случае решено обновить кухню и сделать новый фартук. На подготовительном этапе после удаления старого покрытия стены загрунтованы, розетки сняты, а технические отверстия заклеены скотчем.







В начале стены край полотна должен быть ровным. Воспользовавшись канцелярским ножом, выравниваем лист по той стороне, где фасадная сетка отсутствует, обрезая часть кирпичиков.







Разводим клей для АМП в соответствии с инструкцией. Состав должен получится густым, близким по концентрации к шпаклевке. Даем клею несколько минут постоять, а затем еще раз перемешиваем. Наносим на стену при помощи широкого шпателя слоем в 2-3 мм, затем сразу проходим по обработанной поверхности гребенкой.

Поверхность готова к оклейке.Прикладываем полотно к стене и подравниваем. Убедившись в том, что перекосы отсутствуют разглаживаем, а затем выгоняем пузырьки воздуха при помощи широкого шпателя. Шпатель во время работы специально держим под углом, чтобы случайно не повредить защитную пленку. На проступающий наружу клей не обращаем внимания, так как кладка защищена пленкой.Наносим клей на следующий участок и состыковываем полотна между собой. Здесь важно выдержать нужное расстояние между кирпичиками, чтобы расшивка была равномерной.Дойдя до угла, можно поступить по-разному: обрезать лист или согнуть и наклеить на обе стены.Без дополнительных усилий можно облицевать место за трубами, не будет сложностей и с обрезкой полотна в области технических отверстий.После того как все стены оклеены, покрываем полотно тонким слоем клея и оставляем до полного высыхания, ориентировочно на 3 суток.Дальше остается лишь освободить кирпичики, сняв с них защитную пленку. Сделать это легко, аккуратно поддевая края малярным ножом.Дальше остается лишь подсоединить сантехнику и вернуть обратно розетки.Имитация декоративной кладки настолько реалистична, что непосвященные даже не догадаются, что на ремонт потрачено совсем немного денег, и все сделано своими руками без привлечения мастеров. Плюсом станет и предельно легкий уход за покрытием.Более детально о ходе ремонта и нюансах оклейки в видео: