Непринуждённая сексуальность: эстетическая серия фотографий в стиле ню

Изящная грация. Автор: Ted Preuss.
Любитель антиквариата и предметов искусства XIX века - современный фотограф-самоучка Тэд Пройсс (Теd Рreuss) создал поэтическую серию работ с роскошными полуобнажёнными женщинами, глядя на которых понимаешь одну простую вещь, что сексуальность – прежде всего - не внешняя оболочка, а энергия, которая на самом деле кроется глубок внутри и если дать ей волю, то она без зазрения совести сметёт всё на своём пути…
Плавные линии. Автор: Ted Preuss.
Игры с лампочкой. Автор: Ted Preuss.
В предвкушении... Автор: Ted Preuss.
Цветок. Автор: Ted Preuss.
Без лица. Автор: Ted Preuss.
Несмотря на обнажённые тела, девушки в работах Тэда не выглядят пошло и вульгарно, а напротив – они напоминают изящные тени и силуэты, застывшие в немом безмолвии по щелчку затвора камеры. Грациозные, утончённые, мягкие и изысканные, без резких линий и чётких границ - эти роскошные женщины с первых минут привлекают внимание, излучая невероятную сексуальность и магнетизм.
Поэтическое настроение. Автор: Ted Preuss.
Изящная особа. Автор: Ted Preuss.
Застывшее мгновение. Автор: Ted Preuss.
Красота и сексуальность. Автор: Ted Preuss.
Обнажённая натура. Автор: Ted Preuss.
«Искусство и фотосъёмка всегда играли важную роль в моей жизни, именно поэтому они и стали её неотъемлемой частью. Я принципиально работаю с сепией и чёрно-белой гаммой, используя традиционные методы, а так же мокрый коллодионный процесс, позволяющий создавать поистине роскошные снимки так похожие на застывшие отрывки далёкого прошлого, где на бумаге сказалось время, изрядно потрепав изображение. Ведь фотография – ничто иное, как способ выражения моего творческого видения, а женские тела – не только источник вдохновения, но и отличный пример того, что каждая девушка невероятно хороша собой и сексуальна. Просто не каждому дано это увидеть и запечатлеть…» - рассказывает Тэд о своём творчестве.
Женщина в окне. Автор: Ted Preuss.
Силуэт. Автор: Ted Preuss.
Утончённая натура. Автор: Ted Preuss.
Муза. Автор: Ted Preuss.
Роскошная женщина. Автор: Ted Preuss.
Погружённая в собственные мысли. Автор: Ted Preuss.
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