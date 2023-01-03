Ученые из Гарвардского университета в ходе серии экспериментов пришли к выводу, что шимпанзе можно научить готовить сырую еду, сообщает NBC News. При этом, приматы, подобно людям, способны отложить удовлетворение чувства голода до того момента, пока пища не приготовится.









Исследование проводилось в Республике Конго, где биологи предлагали шимпанзе попробовать плоды батата в сыром и вареном виде. Оказалось, что обезьянам больше нравятся приготовленные овощи. После этого ученые показали приматам два устройства. С помощью одного из низ они могли сварить батат, а второе оставляло его в сыром виде.



Шимпанзе быстро поняли, как работают оба устройства и стали самостоятельно готовить еду. То же самое произошло и в экспериментах с использованием сырой моркови. Ученые отмечают, что обезьяны в ходе своего развития не научились пользоваться огнем. Однако, если им предоставить источник тепла, они вполне способны освоить кулинарию.



Другим важным открытием ученых стало то, что шимпанзе способны отложить удовлетворение чувства голода и дождаться, пока еда сварится. Этот вывод основан на том факте, что обезьяны предпочитали готовить пищу даже тогда, когда поняли, что на это тратится больше времени, чем если бы они съели ее сырой.



Авторы исследования считают, что результаты эксперимента имеют важное значение для понимания того, как развивались когнитивные способности человека в ходе эволюции. Так, ученые сделали вывод, что если обезьяны могут научиться готовить, то австралопитеки тем более умели это делать. Кроме того, они предполагают, что именно вареная пища, которая легче усваивается, способствовала развитию больших полушарий мозга у наших предков.



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