Больничные ужасы, или что бродит ночью по коридорам мед. учреждений?

Больницы обязаны быть одними из самых безопасных мест на планете. Пациентам нечего бояться, ведь за ними постоянно наблюдают медсестры и врачи, тем более, кроме этого существует и экстренная кнопка вызова медицинского персонала. Даже если вы просто посетитель или же работник в этом месте, то уже сразу известно, что, если вдруг произойдет что-то страшное, вам всегда придут на помощь. Однако, хотя больницы кажутся безопасными и хорошо охраняемыми местами, это не совершенно не означает, что они временами не ужасают, особенно, если вы верите в призраков.
Но кроме обычных работающий больниц, которые не мало наводят ужаса, реальный страх, человек может испытать, лишь побывав в заброшенной и при этом обросшей различными страшными историями и легендами заброшенной лечебнице. В таких местах нет охраны, не работает персонал, и все пусто. Сегодня мы подготовили для вас несколько фотографий, которые были сделаны в больницах из разных мест на земле. Как вы думаете, что может быть изображено на них?
1. Неизвестная фигура на крыше старой заброшенной больницы
Фотография выше была сделана снаружи заброшенного сумасшедшего дома. Качество этого снимка желает лучшего, и не особо четко видно, что на нем изображено, но если посмотреть на крышу этой психиатрической лечебницы, то можно разглядеть некий силуэт человека, который стоит на ней. Когда фотография разлетелась по интернету, многие выдвинули теории о том, что это давно умерший пациент, который никак не может покинуть этот бренный мир и попасть в лучшее место. Если хорошенько приглядеться к фото, то можно увидеть даже старую больничную сорочку, надетую на человека. Многие считают, что это действительно призрак просто потому, что, будь это человек или же даже животное, забраться на крышу этого здания оказалось бы для него весьма проблематично. Человек, сделавший этот снимок, даже не пытался сфотографировать призрака. По его словам, это произошло совершенно случайно.
2. Нечто в дверном проеме
Изображение на фотографии выше, вероятно, является одним из самых явных доказательств того, что в заброшенных больницах витает нечто ужасное. На фото мы можем увидеть нечто, похожее на человека, ведь оно имеет голову, руки, туловище и, вероятно, ноги. Ужасает еще то, что большинство снимков, на которых запечатлены приведения, всегда размытые и нечеткие, но эта фотография, точнее то, что на ней изображено, имеет вполне явные очертания. Либо это реально призрак, либо нечто более ужасающее. Автор данного изображения неизвестен. В интернете оно появилось сравнительно недавно, но уже весьма широко обсуждается на многих формах. Некоторые считают, что это реальный человек, скорее всего, просто бездомный, другие же свято уверены, что это какая-то сущность, возможно, бывший пациент этой больницы, который никак не может уйти в мир иной.
3. Сущность, которую смогла зафиксировать камера видеонаблюдения в одной палате
Фотография, которая представлена выше, является одним из самых страшных изкогда-либо сделанных снимков, который был запечатлён на камеру видеонаблюдения в палате одного больного. В своем блоге ее разместила некая медсестра из больницы в Колорадо. Под снимком девушка написала, что, спустя некоторое время, пациент в этой палате умер, и когда была просмотрела видеозапись, то на ней было запечатлено вот это нечто. Судя по фото, можно сделать вывод, что это создание, вроде как, имеет конечности и, возможно, даже голову. Такое чувство, что ЭТО как бы выходит из человека или же, наоборот, пришло за ним. Многие, кто видели этот снимок, утверждают, что это хороший монтаж, и фото на самом деле является фальшивкой. Другие же утверждают, что такое изображение может свидетельствовать о простом сбое в работе камеры. Но если это второй вариант, то почему в целом изображение нормальное? Почему нет никаких проблем в изображении? Все это остается под большим вопросом. Как вы думаете, что же на самом деле это может быть?
4. Что нависает над этим пациентом?
Не каждый верит в призраков и другие сверхъестественные явления. Многие скептически относятся к такого рода фотографиям. В конце концов, в интернете на данный момент можно найти массу разных фото, на которых якобы запечатлены призраки, но многие из этих фотографий были названы фейкамипотому, что так называемые призраки были сделаны специально. Изображение, которое вы видите выше, крайне трудно расшифровать. Что же это может быть? И почему ОНО, вроде как, наклоняется к пациенту одной из больниц Техаса? Может ли это быть призрак медсестры, которая все еще заботится о своих пациентах даже из загробного мира? Возможно, это какой-то родственник этого пациента, который уже умер, но продолжает приходить в мир живых? Некоторые, рассматривая эту фотографию, предполагали, что это может быть душа, покидающая тело в момент смерти. Но, несмотря на все эти предположения, вполне вероятно, что это банальный сбой в работе камеры.
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