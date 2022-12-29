Больничные ужасы, или что бродит ночью по коридорам мед. учреждений?

Больницы обязаны быть одними из самых безопасных мест на планете. Пациентам нечего бояться, ведь за ними постоянно наблюдают медсестры и врачи, тем более, кроме этого существует и экстренная кнопка вызова медицинского персонала. Даже если вы просто посетитель или же работник в этом месте, то уже сразу известно, что, если вдруг произойдет что-то страшное, вам всегда придут на помощь. Однако, хотя больницы кажутся безопасными и хорошо охраняемыми местами, это не совершенно не означает, что они временами не ужасают, особенно, если вы верите в призраков.







Но кроме обычных работающий больниц, которые не мало наводят ужаса, реальный страх, человек может испытать, лишь побывав в заброшенной и при этом обросшей различными страшными историями и легендами заброшенной лечебнице. В таких местах нет охраны, не работает персонал, и все пусто. Сегодня мы подготовили для вас несколько фотографий, которые были сделаны в больницах из разных мест на земле. Как вы думаете, что может быть изображено на них?



1. Неизвестная фигура на крыше старой заброшенной больницы

2. Нечто в дверном проеме

3. Сущность, которую смогла зафиксировать камера видеонаблюдения в одной палате

4. Что нависает над этим пациентом?