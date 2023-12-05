5 опасных растений, которым не место в вашей квартире

Эксперты рассказали о самых токсичных комнатных цветах.







Все знают о пользе домашних растений: они очищают воздух, украшают помещение, ароматизируют его и даже способствуют более качественному сну. Однако следует внимательнее подходить к выбору растительности для дома, ведь некоторые цветы могут быть опасны для здоровья — вашего, ваших детей и питомцев.

Эксперты компании Well CBD, которая специализируется на производстве органической косметики, перечислили пять самых вредных комнатных растений.



Олеандр

Каладиум

Потос

Спатифиллум

Филодендрон

На это нежное растение с розовыми цветками приятно смотреть, но оно «чрезвычайно токсично» как для людей, так и для домашних животных.«Есть данные о смерти взрослых от употребления в пищу одного маленького листа. Дети еще более восприимчивы, их следует держать подальше [от олеандра]», — предупреждают эксперты. Помимо самого печального исхода, олеандр может вызывать аритмию, головокружение и тремор у людей и рвоту и похолодание конечностей у животных.Хорошие новости: если не употреблять олеандр в пищу, он безвреден. Именно поэтому его лучше держать в доме, где нет маленьких детей или домашних питомцев, которые могут ненароком проглотить листву или цветки опасного растения.Это растение также известно как «Слоновье ухо» или «Ангельское крыло» и считается токсичным для людей и животных при жевании и/или проглатывании.Симптомы у людей — болезненное жжение и отек языка, губ и горла. В худших случаях — закупорка дыхательных путей и летальный исход. У кошек и собак симптомы могут включать рвоту, пошатывание, непроизвольное потряхивание головой, повышенное слюноотделение и удушье.Потос также часто называют дьявольским плющом. И хоть это растение — одно из лучших для удаления примесей из воздуха, оно также токсично при проглатывании или пережевывании. Правда, в небольших количествах оно вызывает лишь легкое недомогание, но если кто-то вдруг употребит в пищу много листьев потоса, последствия будут серьезными.У людей отравление этим растением будет выражаться в жжении и отеке рта, раздражении кожи, рвоте и диарее. У домашних животных тоже может быть отек пасти, а помимо него — затрудненное дыхание и расстройство желудка.Спатифиллум — одно из самых популярных комнатных растений, однако оно же считается одним из самых опасных. «Хотя спатифиллум является отличным очистителем воздуха и идеально подходит для квартир с небольшим количеством света, оно может привести к смерти, если его проглотят люди или животные», — предостерегают эксперты.При более благоприятном исходе у человека могут наблюдаться удушье, трудности с речью и глотанием, тошнота и диарея. У животных — чрезмерное слюноотделение, отсутствие аппетита и рвота.Филодендрон довольно прост в выращивании и уходе, однако он содержит кристаллы оксалата кальция, ядовитые для людей и животных.У людей проглатывание небольшого количества листвы будет иметь легкие побочные эффекты, включая стандартные симптомы интоксикации (тошнота, головная боль, слабость) и дерматит. Однако, по словам специалистов, в редких случаях отравление филодендроном приводило к летальному исходу у детей.Гораздо более серьезное воздействие растение оказывает на домашних животных, в частности — на кошек. У них могут наблюдаться спазмы, судороги, боли и отеки.