Какие тайны скрывает стамбульская башня Галата, и какие легенды и приметы с ней связаны

История башни







Галатская башня возведена на месте древнего маяка.

Галатская башня в вечернее время.

Одно время башня выглядела так.

На табличке указано, когда построили башню.

Толщина стен поражает. /Фото: Анна Белова

Фантастический полёт

Считается, что учёный перелетел на крыльях на другой берег.

Сюрприз для влюблённых

Если подняться с девушкой на башню, то...

Подняться на башню нужно вместе и прийти к ней тоже. /Фото: Анна Белова

Считается, что башня способна влиять на судьбу брака . /Фото: Антонина Белова