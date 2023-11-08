Какие тайны скрывает стамбульская башня Галата, и какие легенды и приметы с ней связаны

Эта загадочная и величественная башня хорошо видна с разных улиц Стамбула. В разное время она принадлежала римлянам, венецианцам, генуэзцам, османам и использовалась по-всякому. Однако не менее, чем её богатая история, интересны легенды, которыми она окутана. Одна из них, например, будет интересная влюблённым. Впрочем, это неудивительно, что Галатская башня имеет ореол таинственности. Ведь один только её эффектный вид заставляет фантазию рисовать сказочные истории.
История башни
Галатская башня признана одной из самых древних в мире: она появилась на берегу Босфора примерно в 1348 году. Считается, что основу башни заложили генуэзцы, захватившие Стамбул. Её построили как доминанту оборонительной крепости. Подобно маяку, который когда-то стоял на этом месте (предположительно, с 528 года), она стала ориентиром для тех, кто прибывает сюда с моря. Кстати, башня видна почти со всех точек города.
Галатская башня возведена на месте древнего маяка.
Галатская башня в вечернее время.
Вместе с тем и самим генуэзцам было удобно следить с высоченной башни за прибывающими с моря кораблями.
Генуэзцы назвали её «Христова башня», а вот название «Галатская», сохранившееся до наших дней, башня получила уже во времена Османской империи. Так называется и холм, на котором она стоит.
В Византийские времена, при императоре Константине XI, вереница турецких кораблей, растянувшись от башни святого Евгения на Дворцовом мысе до Галаты, перекрывала потенциальному неприятелю путь к бухте Золотой Рог.
Одно время башня выглядела так.
Высота башни – около 70 метров. Диаметр – 16,5 метра снаружи и 9 м – внутри (высчитав разницу, можно определить толщину стен). Кстати, в нижней части здания одно время располагалась тюрьма. Также в разне время в ней располагались казармы, обсерватория и так далее. И, конечно же, башня выполняла роль маяка, являясь одновременно и сторожевой, и сигнальной.
В наши дни в башне работает музей, а также наверху есть ресторан и смотровая площадка. Любой желающий может осмотреть окрестности города с её головокружительной высоты.
На табличке указано, когда построили башню.
Толщина стен поражает. /Фото: Анна Белова
Башню за всю ее историю не раз реставрировали. Близкий же к нынешнему вид она приобрела 70-х годах XIX века. В прошлом столетии большая реставрация проводилась в 1960-х, после чего в Галатскую башню был встроен лифт. Последние же крупные реставрационные работы завершились около трех лет назад.
Фантастический полёт
У этой древней и таинственной башни есть свои легенды. Они не страшные, а очень романтичные.
Согласно одной из легенд, в 1632 году некий учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби смастерил крылья и решил попробовать взлететь в небо, как птица. Якобы он поднялся на Галатскую башню и на этих крыльях воспарил с неё, причем более чем удачно: поймав попутный ветер, перелетел пролив Босфор и совершил посадку на азиатской стороне.
Считается, что учёный перелетел на крыльях на другой берег.
Якобы за этот невероятный полёт учёный был щедро одарен турецким султаном. Правда, вручив смельчаку кошелек с деньгами, правитель Мурад Хан тут же выслал Хезарфена Ахмета Челеби в Алжир, заявив, что этого человека нужно бояться, потому что он исполняет всё, что пожелает, и он не должен служить примером другим.
Сюрприз для влюблённых
Существует ещё одна очень романтичная легенда. Ещё со времен Римской империи среди местных жителей повелось считать, что юноша и девушка, поднявшиеся вместе на Галатскую башню, обязательно поженятся.
Если подняться с девушкой на башню, то...
Однако если один из них до этого уже был здесь, примета не сработает: для каждого это должно быть первым «восхождением». Более того, прийти к башне юноше и девушке тоже нужно вместе.
Если молодые люди встретятся непосредственно у входа, о предстоящей свадьбе тоже не стоит мечтать – вовсе факт, что она состоится.
Подняться на башню нужно вместе и прийти к ней тоже. /Фото: Анна Белова
Ещё одно поверье, уже более современное, гласит, что если мужчина сделает женщине предложение на смотровой площадке Галатской башни, их брак будет крепким и счастливым. Они никогда не разведутся, будут жить в достатке и у них родятся красивые и здоровые дети.
Считается, что башня способна влиять на судьбу брака. /Фото: Антонина Белова
Текст: Анна Белова
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