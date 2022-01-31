Правильная посуда, которая облегчит жизнь людей, страдающим деменцией

Идеальная посуда для людей, страдающих деменцией.
Когда бабушке тайваньского дизайнера Ша Яо поставили диагноз «болезнь Альцгеймера», жевушке своими глазами пришлось увидеть, как развивается болезнь, и как этот диагназ может превратить даже самые обычные повседневные задачи в невозможные подвиги.
Ша Яо И её бабушка.
Чтобы помочь бабушке, страдающей деменцией, дизайнер Яо разработала Eatwell — комплект посуды из семи частей с 20 уникальными функциями, которые специально предназначены для удовлетворения потребностей людей с физическими, двигательными и когнитивными нарушениями. Яо собрала деньги на это на краудфандинговой площадке после того, как ее дизайн выиграл в 2014 году главный приз на конкурсе Stanford Design Challenge.
Посуда для больных деменцией.
Набор ярких цвета, которые выбрала Яо, был основан на исследованиях Бостонского университета, который обнаружил, что люди с когнитивными нарушениями употребляют на 24% больше пищи и на 84% больше жидкости, если те подаются в контейнерах ярких цветов. Это важно, поскольку больные Альцгеймером часто роняют еду, не получая достаточного количества калорий.
Чтобы было больше таких нужных калорий.
Миски и чашки имеют наклонные основания, что позволяет легче употреблять их содержимое (как ложкой, так и во время питья). Ложки имеют эргономичную конструкцию — их изгибы идеально совмещены с контурами чашек и тарелок. На крае подноса есть отверстие с клапанами, в которое можно заправить фартук, слюнявчик или салфетку для того, чтобы больной не разливал на себя жидкую пищу.
Удобно орудовать ложкой.
Посуда под правильным наклоном.
Также по данным Всемирной организации здравоохранения во всем мире около 47,5 миллиона людей страдает деменцией, и это число постоянно только растет, что делает потребность в инновациях больше, чем когда-либо ранее.
Правильное дно и удобная ручка.
Контрастные цвета.
«Повышение осведомленности и удовлетворение потребностей людей с нарушениями позволит им сохранить свое достоинство сохранить независимость, насколько это возможно, а также уменьшит нагрузку на их опекунов, - сказала Ша Яо на презентации ее посуды. - Именно это делает посуду Eatwell просто незаменимой».
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