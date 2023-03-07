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Подкормка для рассады перца

Подкормите рассаду перца таким образом, и она нарастит действительно мощную, крепкую корневую систему. А это, как известно, залог хорошего плодоношения!

Подкормка для рассады перца

Подкармливать следует небольшую рассаду, и как только она заполнит корнями весь грунт, её необходимо сразу же пересадить в горшочек побольше. Тогда она не остановится в росте.

Подкормка для рассады перца

Для подкормки на 1 л чистой воды возьмите 1 гр. монофосфата калия и 0,2 гр. порошка янтарной кислоты. Всё хорошо размешайте. Полейте рассаду.

Подкормка для рассады перца

Этой подкормкой можно подкормить рассаду 2-3 раза за всё время её роста и развития, то есть, до высадки в грунт. Растение за 1,5 месяца вырастет, окрепнет и порадует вас урожаем в будущем!

Подкормка для рассады перца

Подробнее о подкормки рассады перца смотрите в видео ниже:


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