Средневековые доспехи: действительно ли они спасали рыцарей

Современная художественная культура успешно создала крайне комичный образ античных и средневековых средств защиты человеческого тела от ударов холодным оружием. Глядя на то, как лихой герой при помощи меча всякий раз рубит и кромсает оппонентов в доспехах и кольчугах, возникает резонный вопрос: а зачем вообще нужна какая-то броня, если реального толка от нее все равно нет никакого?
В жизни все несколько не так. /Фото: vechorka.ru.
Едва ли кому-то нужно сообщать о том, что в жизни все совсем не так, как в кино. Однако, романтическая и популярная культура действительно создали образ, в котором эффективность холодного и метательного оружия сильно переоценена. Человечество начало гонку между средствами поражения и средствами защиты в глубокой древности. Едва люди научились обрабатывать металлы, они сразу же начали изготавливать и первые доспехи. Сегодня принято делить античные и средневековые средства защиты на три большие категории: мягкие (из кожи, ткани, подбитые ватой или шерстью), кольчужные и пластинчатые. Последнее семейство самое большое и включает в себя огромное количество подвидов. Полный металлический доспех достиг своего наивысшего развития в самом конце средневековья, в XVI столетии.
Броня действительно помогает. /Фото: ru.oddviser.com.
Главное, что следует уяснить: даже плотная матерчатая одежда (этакий средневековый бушлат) уже обеспечивает отличный от нуля уровень защиты от колющего и режущего воздействий. Мягкие доспехи вполне могут спасти жизнь человека от удара палашом или копьем в пехотном порядке. При известной степени везения мягкая броня может спасти даже от стрелы. Хотя, конечно, из всех видов защиты она является самый слабой, но зато и самой дешевой.
Без брони никак. /Фото: wordpress.com.
Другое дело кольчуги. Достаточно вспомнить о том, что в Европе кольчужное облачение было входу вплоть до самого конца Средневековья – XVI века. Полное кольчужное облачение с перчатками, чулками и капюшоном, дополненное мягкой подопечной одежной и металлическим шлемом позволяет успешно противодействовать большинству видов атак. Чаще всего кольчуга с мягкой одеждой выдерживает даже попадание из лука. Сама кольчуга при этом будет пробита стрелой, которая с высокой долей вероятности застрянет в поддоспешной одежде. Единственное, что не выдержит такое снаряжение – это копейный рыцарский удар с галопа.
Даже кольчуга может спасти. /Фото: moi-goda.ru.
Полный латный доспех и вовсе обеспечивает фактически абсолютную защиту от всех видов холодного и метательного оружия. Убить человека в латах приемлемого качества крайне сложно. Пробить такие именно в месте с металлической пластиной может только хороший позднесредневековый арбалет. Даже рыцарские копья чаще всего оказывались бесполезным. О том, чтобы проколоть или прорезать подобную броню клинковым оружием, речи и вовсе не идет. Безусловно, всякое средство защиты имеет уязвимые места. Немаловажно и то, что бывает оно очень разного качества. Однако, человек даже в кольчуге и шлеме имеет на выживание куда более высокие шансы, чем человек без каких-либо средств защиты.
Носили не для красоты. /Фото: Twitter.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии