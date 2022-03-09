«Удаление рогов и копыт»: Удивительный ритуал посвящения студентов в средневековом университете

В средневековом университете юных студентов ожидало множество сюрпризов.

Студенты, обучающиеся в Болонье, 2-я пол. XIV в. | Фото: commons.wikimedia.org.

Инструмент, с помощью которого абитуриентам «удаляли» рога и клыки. Швеция, XVII век. | Фото: uu.se.

Студенты в Париже, кон. XIV века. | Фото: commons.wikimedia.org.

Ритуал посвящения в студенты в Уппсальском университете, Швеция. XVII век. | Фото: uu.se.

Ритуал инициации в студенты. Резьба по дереву, XVI в. | Фото: en.wikipedia.org.

Инструменты депозитора из Лейпцигского университета. | Фото: staff.uni-marburg.de.

Документ, удостоверяющий, что Ernst Ludwig Junck прошел обряд посвящения в студенты в Марбургском университете 16 сентября 1791 года. | Фото: staff.uni-marburg.de.